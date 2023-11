Pedrerol le envía en 'El Hormiguero' un mensaje a Pedro Sánchez: "Tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer"

El Hormiguero recibió este lunes a Josep Pedrerol, presentador de Jugones en la sobremesa de La Sexta y de El Chiringuito de Jugones, en Mega.

Tras charlar con Pablo Motos sobre sus programas o la actualidad deportiva, el presentador le pidió al periodista deportivo que diera su opinión sobre los últimos sucesos políticos en España.

"Te quiero hacer una pregunta como catalán: ¿Cómo estás viviendo este momento político de la amnistía y el pacto con Puigdemont?", quiso saber el valenciano.

Pablo Motos y Josep Pedrerol, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Pedrerol le contestó: "Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar. Recuerdo que en Cataluña aquel 1 de octubre, con el referéndum y aquella historia que se montó, allí lo pasaba mal".

"Discutía con mi familia de política, y eso nunca había pasado. Se dividió la sociedad en dos, los que eran independentistas y los que no… y no quiero volver a eso", admitió.

Pero es que "el problema se ha trasladado a toda España. No puedo creer que alguien mercadee por siete votos. No estoy criticando a nadie y la política es el arte del diálogo".

Josep Pedrerol, en 'El Hormiguero' ATRESMEDIA

"Condonar una deuda de 15.000 millones a Cataluña, ¿pero cuándo van a arreglar el tren en Extremadura? Tenemos que pensar en todas las comunidades y ser solidarios", afirmó el periodista.

Que siguió diciendo: "Tengo la suerte de haber nacido en Cataluña, me vine a Madrid que me recibió muy bien porque es una Comunidad que te recibe sin preguntar de dónde vienes, es una realidad, no un tópico".

"Viajo por toda España y me siento catalán y español, y no quiero que cuando me vean a mí opinen que soy un insolidario con el resto, los catalanes no somos insolidarios", señaló Pedrerol.

"Hay unos independentistas quieren que parezcamos insolidarios. Me duele lo que está pasando, no sabemos dónde vamos a ir y tenemos un país de la leche", añadió.

Para concluir, el periodista deportivo le quiso enviar un mensaje a Pedro Sánchez: "Si me estás viendo, Pedro, que no soy nadie, tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer el miércoles o jueves".