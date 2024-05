Ángel Cristo, tras su expulsión disciplinaria de 'Supervivientes': "Nunca pensé en las consecuencias"

Ángel Cristo fue expulsado disciplinariamente de Supervivientes tras saltarse el perímetro de seguridad y desaparecer durante tres horas por la selva tras una discusión con Aurah Ruiz, quien también sufrió consecuencias por sus palabras hacia el exconcursante.

En Conexión Honduras, Ángel Cristo respondió todas las preguntas de Sandra Barneda en un tono cabizbajo. "Cuando me marché, no paré de caminar y no pensé en el riesgo", explicó el hijo de Bárbara Rey. "Me encontré en un punto donde no sabía cómo volver", añadió.

"Puse mi vida en peligro y también la seguridad de las personas que me estaban buscando", aceptó, después de que la presentadora explicase que en el recorrido había pendientes y fauna peligrosa. "Hay gente que piensa que lo tenías organizado", le dijo directa Sandra.

Ángel desmintió que hubiera organizado su expulsión: "Nunca pensé en las consecuencias de marcharme. Todo lo que he hecho ha sido de forma natural, con mis aciertos y mis equivocaciones. No me quería ir, solo alejarme un minuto".

Las disculpas también fueron parte del discurso de Cristo, sobre todo por su discurso machista en la discusión. "No soy machista, me he criado con mujeres", aseguró. "Elegí palabras que no eran adecuadas y generalicé", explicó.

Además, intentó conseguir una entrevista en otro plató: "Creo que hay otro tipo de programa donde puedo justificar todo lo que dije". Sin embargo, Sandra Barneda le paró los pies. "Aquí puedes explicar todo", le dijo directamente.