Ana Terradillos, a Ione Belarra: "Ustedes solventen los problemas de los ciudadanos, que para eso cobran, y nosotros informamos"

Las declaraciones de Ione Belarra, Secretaria General de Podemos y exministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, acerca de la labor de los periodistas ha levantado una gran cantidad de ampollas en nuestro país.

La política exigió desde el Congreso de los Diputados "una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susanna Griso. La realidad es que queremos saber cuáles son los intereses económicos que están detrás de esos periodistas que mienten cada día desde grandes platós de televisión sobre las fuerzas políticas, incluida la mía. Eso incluye al señor Antonio García Ferreras. Hay que atar en corto a los periodistas corruptos".

Así, este jueves, desde el plató de La mirada crítica, Ana Terradillos no ha dudado en responder a las acusaciones de la líder de la formación morada: "En este caso concreto señala a cuatro periodistas y yo conozco muy bien a dos. A los otros dos también los conozco. Tengo que decir que rechazo de forma categórica los señalamientos que, desde la sede de la soberanía nacional se lanzan contra compañeros míos".

"No podemos permitirnos esto porque somos periodistas. Me extraña, además, que la presidenta del Congreso de los Diputados no dijese nada porque yo no tengo ningún indicio ni ninguna prueba fehaciente de que esas acusaciones de corrupción sean reales. Ninguno de esos cuatro periodistas están salpicados por ningún caso de corrupción", ha agregado Terradillos.

"Si los insultos son insultos para el entorno de ciertas personas también lo son para mi entorno, para la gente de los medios de comunicación. Seamos serios y, por favor, déjennos trabajar. Nosotros estamos amparados por el artículo 20 de la Constitución y, además, si lo hacemos mal o nos metemos en líos con delitos castigados en el Código Penal, tenemos estas normas que nos pueden llegar, incluso, a inhabilitar", ha señalado la periodista del matinal de Telecinco.

Finalmente, Ana Terradillos ha sentenciado: "Por eso, vamos a hacer cada uno lo que sabemos hacer: ustedes trabajen, que tienen muchas cosas que hacer para solventar los problemas de los ciudadanos, y por eso cobran; y nosotros, a trabajar, que tenemos que informar. Además, hay que informar de una forma libre porque sin periodistas libres no hay democracia y sin democracia no hay sociedades libres".