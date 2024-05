Josep María Mainat, sobre el juicio contra Ángela Dobrowolski: "Creo que están pactando una pena de seis meses"

El juicio contra Ángela Dobrowolski por, presuntamente, agredir al productor Josep María Mainat ha comenzado este jueves. La mujer se siente ante el tribunal por romper en la frente del hombre un bote de mermelada en el año 2019, un año antes de intentar matarle.

Así, el productor ha comparecido en directo con Vamos a ver: "Todo está en un vídeo, es imposible que diga que no sucedió porque está en un vídeo, se ve. Ha preferido decir que sí y creo que están pactando una pena de seis meses".

"Se tienen que hacer cosas, pero no ir a la cárcel por esto. Estoy encantado de la vida porque es un caso que sucedió hace cinco años. Las lesiones en aquel momento eran muy aparatosas por la sangre que tenía, pero en realidad eran leves, la sangre es muy escandalosa, me curé yo mismo. Hablar de esto después de cinco años... debe ser muy implacable, pero...", ha agregado Mainat.

"No sé si tendrá algún tipo de pacto. A mí me gustaría que en este juicio se aclarara lo que sucedió esa noche. Yo no acusé a Ángela de nada, conté lo que pasó y los Mossos lo investigaron. Mi hija sí que la acusó. Espero que ella tenga suficientes explicaciones de por qué hizo esas cosas. Con alguien que era tu mujer y que intenta quitarte la vida es algo difícil de asumir. Interiormente, me resisto a creerlo, pero los Mossos hicieron el informe y aseguran que sí", ha señalado el productor.

"Quiero escucharla a ella porque nunca me lo ha explicado y que le diga al tribunal todas las cosas que se dieron esa noche. A ver si tiene explicación suficiente para que la absuelvan y que se vea que la cosa tan terrible que digo no sucedió. Los sentimientos que siento al verla son bipolares por los años maravillosos que vivimos juntos, por los niños que hemos tenido y por la etapa terrible, la época del divorcio ha sido un desastre...", ha sentenciado Josep María Mainat.