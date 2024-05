La concejalía de Cultura de Burriana veta la compra de 'Barbie' y '20.000 especies de abejas' por tener contenido feminista y trans

La decisión de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Burriana (Vox), en Castellón, de impedir la compra de las películas Barbie y 20.000 especies de abejas para la biblioteca municipal por tener un alto contenido sobre feminismo y transexualidad, ha generado un gran debate en nuestro país.

Sin embargo, el concejal responsable de este veto a la cultura ha anunciado que el técnico que ha filtrado esta información a los medios de comunicación ha incumplido una norma por la que "habrá consecuencias".

Este miércoles, En boca de todos ha podido hablar en directo con Jesús Albiol, concejal de Cultura de Burriana, a quien Nacho Abad ha preguntado "¿qué tiene de malo Barbie?". "No tiene nada de malo. No comprarlo todo no es censurar", ha asegurado el político.

"Se compra material en diversidad sexual, de género, de familia y así lo dice la ley", ha agregado Jesús Albiol que, además, ha recalcado que la biblioteca sigue un criterio didáctico para la formación de los usuarios "tal y como marca la ley".

Asimismo, Abad ha apuntado: "Si usted tiene que elegir entre una película de Chuck Norris y Barbie para la biblioteca, ¿cuál elegiría?"; a lo que Albiol ha señalado: "Yo no me quedaba con ninguna de las dos, me quedo antes con algo de Marvel, con el Capitán América".