La campeona paralímpica Susana Rodríguez, entre las nueve deportistas homenajeadas con una Barbie por haber roto barreras

La conocida empresa Mattel ha anunciado este miércoles el lanzamiento de nueve muñecas exclusivas Barbie con las que rendirá homenaje a nueve deportistas de todo el mundo, entre ellas la triatleta española con discapacidad visual Susana Rodríguez, actual campeona paralímpica.

La gallega rompe así a una nueva barrera y se convierte en una de las protagonistas que ha elegido Mattel con motivo de la celebración del 65º aniversario de Barbie para diseñar una muñeca exclusiva hecha a su semejanza y con las que se quiere "celebrar las barreras que han roto para las mujeres en sus respectivos campos".

"Al reconocer a las deportistas que han roto barreras para las mujeres en los deportes, Barbie espera ayudar a amplificar las voces de las mujeres deportistas para conmemorar sus logros dentro y fuera del campo", señaló la compañía.

"Espero que las niñas cuando nos vean juntas a mí y a mi muñeca Barbie vean en ello un ejemplo de alguien que pese a tener ciertas dificultades, mediante el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la confianza en ti misma puedes lograr muchas de esas metas que en principio pueden parecer difíciles de conseguir", afirmó Susana Rodríguez.

Además de la viguesa, que el pasado mes de abril hizo historia en el deporte español al ser la primera persona, hombre o mujer, con discapacidad en recoger el Premio Reina Letizia concedido a la mejor deportista del 2022 durante los Premios Nacionales del Deporte, las otras elegidas son la tenista estadounidense Venus Williams, las futbolistas Christine Sinclair (Canadá) y Mary Fowler (Inglaterra), la boxeadora francesa Estelle Mossely, las gimnastas Alexa Moreno (México) y Rebecca Andrade (Brasil), la nadadora italiana Federica Pellegrini y la atleta polaca Ewa Swoboda.

Según indicó Mattel en nota de prensa, Barbie ha querido estas nueve "historias inspiradoras que servirán para demostrar a las niñas que todo es posible si luchas por ello". "A través de iniciativas como el Proyecto 'Barbie Dream Gap', Barbie se compromete a nivelar el campo de juego para las niñas en todo el mundo, en los deportes y más allá, para cerrar la brecha que se interpone entre las niñas y su pleno potencial", indicó.

"Barbie está encantada de poder continuar la celebración de su 65º aniversario reconociendo el impacto de los deportes para fomentar la autoconfianza, la ambición y el empoderamiento entre la próxima generación", apunta dijo Krista Berger, Senior Vice President of Barbie and Global Head of Dolls, Mattel.

Para la directiva, después de añadir a la expatinadora estadounidense Kristi Yamaguchi a su línea de 'Mujeres Inspiradoras de Barbie' el mes pasado, ahora están "orgullosos de continuar impulsando el momentum en torno a las mujeres en los deportes" al apostar por estas nueve deportistas como sus "nuevos referentes".

"Las muñecas hechas a su imagen y semejanza sirven como una demostración de nuestros valores compartidos de pasión, empoderamiento e individualidad. Al destacar a estas atletas inspiradoras y sus historias, esperamos defender la creencia de que cada niña merece la oportunidad de perseguir sus sueños y convertirlos en realidad", añadió.

La marca Barbie sigue comprometida con empoderar a las niñas para que persigan su interés en los deportes, alentando su continua creencia en sus posibilidades ilimitadas