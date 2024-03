Ana Terradillos advierte a Ábalos en la búsqueda de nuevos asesores: "¡A mí que no me llame!"

El supuesto cobro de comisiones irregulares por la compra de unas mascarillas defectuosas ha salpicado directamente al exministro socialista José Luis Ábalos que, tras el conocido como 'caso Koldo', ha decidido pasarse al grupo mixto asegurando que no es culpable de nada.

Así, el exministro tendrá algunos cambios en consecuencia de su decisión. Al pasarse al grupo mixto, donde se encuentran ocho diputados, incluido Ábalos, se deberán repartir los tiempos de intervención así como la subvención conjunta.

Otra de las modificaciones será su sueldo, que pasará a ser de 5.170 euros al mes al que habría que sumarle la compensación por vivir fuera de Madrid. Además, Ábalos perderá los casi 2.000 euros que recibía por presidir una comisión a la que renunció.

Pese a esto, el exministro no pierde el aforamiento y, por tanto, en caso de ser requerido por la Justicia, solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. De la misma manera, le corresponde un asesor, un despacho propio y los citados gastos por desplazamiento.

Precisamente, acerca del tema del asesor ha opinado Ana Terradillos, presentadora de La mirada crítica: "Perdonadme la broma, pero yo creo que casi que se va a quedar él solito. Escucha, si le llaman o si él llama a alguien para ser asesor, a mí, desde luego, que no me llame".

Respecto al caso Koldo, con el que se relaciona a Ábalos, el exministro ha expresado: "No tengo ningún temor, estoy muy tranquilo y convencido de que las cosas las hice bien. No formo parte de esa posible trama. Es cierto que, para defenderme, quiero estar protegido y seguir siendo diputado me permite estar en la tribuna, ejercer activismo político y no estar a merced de un linchamiento".