Una de las víctimas de agresión sexual de 'Petazetaz': "Me drogaban hasta tal punto que no tenías ni la más mínima consciencia"

La investigación en torno a los influencers Petazetaz por, presuntamente, haber drogado y agredido sexualmente a numerosas menores de edad, ha supuesto que varias víctimas y testigos hayan decidido hablar en los medios de comunicación.

Este jueves, Vamos a ver ha podido hablar con una de las víctimas de los influencers que ha narrado el terrible episodio por el que pasó y cómo difundieron el vídeo en el que se podría ver cómo abusaban de ella. Pese a haber sido detenidos por las presuntas agresiones a cuatro menores de edad, ambos fueron puestos en libertad con cargos.

La joven, que ha preferido ocultar su rostro, ha destacado que estaba muy nerviosa: "Se aprovechaban de las personas, de todo lo que pudiesen sacar. En mi caso, me drogaban hasta tal punto que no tenías ni la más mínima consciencia para saber lo que había pasado".

"Me agredieron sexualmente mientras estaba en ese estado. Fui a esa casa porque los conocía por más personas y nos juntábamos y consumíamos droga allí. Lo tenían todo muy normalizado, se metían GHB, coca... todos los días", ha agregado la presunta víctima.

De la misma manera, la joven ha apuntado: "Compartieron el vídeo en el que abusaban de mí a través de Whatsapp. Me habían grabado en las cámaras de seguridad, que las tenían escondidas por todos lados. Yo no sabía nada, pasaron dos meses en los que no quería saber del tema porque aprendí de la situación... Hasta que vi en Twitter una foto en la que se me veía un poco y ya me enteré".

"No denuncié porque no quería saber nada más de esas personas. Tenían datos míos y no me apetecía pasar por eso, solo quería desaparecer. Ahora estoy pensando en denunciar. Tengo una amiga a la que le ha pasado lo mismo que a mí y queremos ver si denunciar. Tristemente, muchas no quieren...", ha confesado la joven.

"No sabría decir si hubo alguna vez que me drogaron sin mi consentimiento porque ya no tenía la consciencia bien. Había veces que le decía que no me ofreciesen más hasta que llegaba un punto en que desistías y decías que sí. En el vídeo yo ya estaría inconsciente, no sabría decir exactamente lo que me hicieron. No puedes hacer nada excepto dormirte", ha señalado la chica.