El abogado de los padres que habrían vendido a su hija de 12 años: "Es una historia de amor y querían formalizar su relación"

El pasado martes, los medios de comunicación se hacían eco de una noticia que dejó a los colaboradores de todos los programas de televisión con los pelos de punta: unos padres habían decidido vender a su hija de doce años para que esta se casase con un joven de 16.

La familia, residente en Malagón, Ciudad Real, ha negado los hechos. Este miércoles, Mañaneros ha podido hablar, en exclusiva, con el padrastro de la joven, que la habría vendido, presuntamente, por 3.000 euros: "No se ha pagado ni cobrado ningún dinero. Nosotros no vendemos a nuestros críos, preferimos morirnos antes que hacer eso".

"La niña quiere estar con su novio y el novio con ella. ¿Cómo podemos vender a nuestra hija? Esto no se hace. Esto solo lo hacen los locos, los tontos", ha recalcado el padrastro de la joven en el matinal de La 1.

De la misma manera, el hombre ha respondido a las acusaciones de malos tratos que, supuestamente, sufría la menor: "Nosotros no pegamos a nuestros críos, trabajamos toda la vida por ellos. Todo lo que hacemos es por ellos".

Asimismo, el matinal de la cadena pública ha podido hablar con el abogado de los padres de la pequeña, Ramón Alén: "Conozco a esta familia desde hace muchos años y mi versión discrepa sustancialmente de lo que se ha dicho y publicado".

"En este momento, la instrucción está muy 'en pañales'. No se ha oído a los menores ni a los mayores. No hay un juzgado asignado de manera definitiva. Pasó por el juzgado de guardia, que lo asignó a un juzgado y este rechazó su instrucción por incompetencia en esa materia... Se está haciendo un juicio sobre elementos que son insuficientes", ha recalcado el letrado.

"Lo que explican los padres es una historia preciosa y tierna de amor que termina en este gran fracaso informativo y judicial", ha agregado el abogado, un comentario que no ha sentado nada bien a los colaboradores de la mesa y al que Jaime Cantizano ha respondido: "El argumento de una historia de amor en una niña de doce años es algo que no se puede admitir, no se sostiene".

"Sí se sostiene. En primer lugar, estos chicos se conocen hace varios meses en reuniones familiares y ha habido comunicaciones. Desde entonces, los dos se sienten muy atraídos y eligieron la fecha de San Valentín para que las familias se conocieran", ha destacado Ramón Alén que, además, ha apuntado que "esos son los hechos": "Llevan tres o cuatro meses comunicándose intensamente y la niña cambió su pauta de comportamiento".

"La niña tuvo problemas con sus padres que jamás había tenido. Era una niña dócil y, en un momento determinado, porque estaba imbuida, absorbida y enamorada, tanto ella como él, se reunieron con otros treinta familiares para formalizar esta relación. No un matrimonio", ha recalcado el abogado.

Cantizano, sin embargo, ha explicado que, como abogado, Alén debería entender que este tipo de situaciones no se pueden permitir, a lo que el letrado ha concluido con que se trata de "un choque de la ley": "Quizá haya que adecuar las leyes a las distintas culturas y tradiciones de estas culturas".