TardeAR ha tratado este jueves la polémica protagonizada por el cantante Jorge González en plena promoción de su candidatura en el Benidorm Fest 2024. Y es que el artista aseguró que ha sufrido discriminación por ser guapo.

El programa de Telecinco ha debatido sobre este tema con sus colaboradores, y Frank Blanco ha explicado que él ha vivido una diferencia de trato cuando la gente le consideraba feo y cuando le veía guapo.

Por su parte, Susana Díaz ha defendido que "hay un estereotipo" en la belleza a la hora de encontrar trabajo: "El problema es cuando una persona busca un trabajo, que el exterior eclipsa la inteligencia interior".

Blanco ha aprovechado entonces para bromear sobre el presidente del gobierno. "Mira por ejemplo en España, la factura que le ha pasado a Pedro Sánchez el ser tan guapo", ha defendido, en clave de humor.

Cristina Cifuentes, presente en la mesa, no ha tardado en responder: "Ni lo mentes. Guapo te parece a ti, a mí me da un poco de repelús". "A mí me gusta más Frank que Pedro Sánchez", ha lanzado la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Por esta línea, Ana Rosa Quintana se ha pronunciado sobre el aspecto del presidente, pero también sobre su trabajo: "Guapo es. Ahora, la que nos está liando, también".