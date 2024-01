Tensión y reproches en directo entre El Cordobés y Xavier Sardá: "Yo confiaba en ti y me has demostrado que no eres mi amigo"

Momento tenso vivido entre los colaboradores de TardeAR este miércoles. El programa analizaba la entrevista del torero Juan Ortega tras cancelar su boda con Carmen Otte, cuando, de repente, Xavier Sardá animaba a Manuel Díaz El Cordobés a repetir ante las cámaras lo que había dicho en privado.

Visiblemente sorprendido y molesto, el torero lo evitaba hablar de ello, a lo que el presentador le espetaba que era un "bocachanclas" en privado mientras en directo "cierra la boda". "Utiliza que soy un novato", alcanzaba a defenderse el extorero.

"Te está temblando el semblante de todo lo que nos has contado y no quieres contar ahora, no estoy bromeando", quería aclarar un Xavier Sardá cada vez más encendido. "No se te puede contar nada, es una conversación entre nosotros, tú me sonsacas", negaba El Cordobés.

"¿Qué te haces ahora? ¿El bueno? Nos has explicado cuál es tu tesis de lo que pasó", le recordaba Xavier, haciéndolo público ante la audiencia. "El miedo es libre", se limitaba a decir el extorero, que volvía a llevarse la réplica del tertuliano: "¿Puede ser que alguien le dijese: 'no tienes narices de no casarte hoy?'. ¿Fue casi una apuesta?".

"¿Qué estás intentando, Xavier? Me tienes sudando", bromeaba Manuel, que, serio, le afeó su actitud a Sardá: "Yo confiaba en ti, pensé que nunca dirías algo que yo te contara a ti en privado y me has demostrado que no eres mi amigo".