Jorge González, candidato del Benidorm Fest 2024: "Mucho se habla de la gordofobia, pero poco del rechazo de cuando eres estupendo"

A menos de una semana de que se celebre la primera semifinal del Benidorm Fest 2024, los candidatos a representar a España en el Festival de Eurovisión -que, este año, tendrá lugar en Malmö (Suecia)-, se encuentran inmersos en la promoción de sus candidaturas con el fin de ganarse al público a través de sus discursos y personalidades.

Entre los programas que han acogido a los aspirantes del festival de RTVE en sus espacios se incluye La red room, un formato de Podimo presentado por el creador de contenido Malbert en el que los invitados se someten a una comprometida entrevista con un marcado humor negro.

Sin embargo, en el caso de Jorge González, uno de los aspirantes más mediáticos de la tercera edición del Benidorm Fest, su visita al programa no ha pasado desapercibida, pero no precisamente para bien. Y es que las redes sociales se han inundado de críticas hacia el que fuera concursante de Tu cara me suena debido a sus controvertidas declaraciones.

Durante la entrevista, el cantante madrileño, que ya intentó sin éxito participar en Eurovisión en 2009 y 2014, se plantó frente a sus detractores, defendiendo a capa y espada su trayectoria, así como los esfuerzos que ha tenido que hacer debido a sus sencillos orígenes. "Yo todo lo que intento hacer es luchar por mí, por mi sueño y ya está".

González aprovechó su respuesta para lanzar una pulla hacia sus haters. "No tengo ningún ego, que a veces desde fuera puedes parecer un poco chulo porque en el momento en el que te vistes un poco, que vas al gimnasio, que te maqueas un poco y creas un cierto rechazo", explicó.

Fue entonces cuando, en su intento de defender su humildad, realizó una controvertida comparación. "Mucho se habla de la gordofobia, de cuando ves a alguien gordo, pero poco se habla de cuando eres un poco arregladito, estupendo y demás. El rechazo que también provoca", señaló.

"¿Tú sufres guapofobia?", le preguntó el entrevistador en tono irónico. Por su parte, el cantante de Caliente, lejos de percatarse del tono ciertamente irónico, aseguró haberlo "recibido". "Qué duro es ser guapo, eh. Aquí la comunidad de guapos te apoyamos", le dijo entonces Malbert.

En este punto, Jorge continuó con su argumentario. "¿No te ha pasado? Que por ir muy estupendo despiertas envidia. Sí me dicen: 'Este solo saldrá sin camiseta, le han cogido por guapo", comentó, forzando al entrevistador a ponerse serio. "A ver, Jorge, a ti te falta poner los abdominales en tu foto del DNI", le recriminó, a lo que el cantante le replicó diciendo "pero si los tengo por qué no".

"Si yo no digo que sea malo, pero si es una imagen que vendes es normal también que te asocien directamente con eso", le explicó. Entonces, González señaló sus cualidades artísticas, así como su formación que, en ocasiones, queda opacada por su físico. "Quiero decir, soy algo más. Y sí he recibido rechazo en ese sentido", zanjó.

A raíz de esta polémica entrevista, muchos internautas han puesto sobre la mesa su actitud a la hora de afrontar las críticas. "Su propuesta para Eurovisión puede ser mejor o peor que otra, pero esos aires de superioridad no le van a venir nada bien en el Benidorm Fest", comenta un usuario a través de X (Twitter).