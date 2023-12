Quién es Jorge González, participante del Benidorm Fest 2024 que busca representar a España en Eurovisión

El Benidorm Fest 2024 ya ha anunciado a los 16 participantes que lucharán por alzarse con el micrófono de bronce y representar a España en Eurovisión. Entre ellos, se encuentran concursantes que ya han probado suerte en otras ocasiones para participar en el Festival europeo de la Canción, como es el caso de Carlos Marco, de Mantra, y de Jorge González.

Y es que Jorge González es uno de esos rostros de la música y la televisión que ha pasado por distintos talents, concursos y otros formatos de la pequeña pantalla, muchos de ellos relacionados con la música.

Cuándo empezó su pasión por la música

Pero echando la vista atrás, el madrileño de 35 años tiene relación con la música desde que era joven. De hecho, sus primeros pasos fueron en 2006, cuando participó en Operación Triunfo, el talent en el que consiguió llegar a la fase final.

Su carrera televisiva continuaría unos años después, cuando en 2009 se presentó como candidato de Eurovisión: El retorno, la preselección de entonces para el certamen musical europeo, la cual no consiguió superar.

No obstante, Jorge González continuó buscado éxito en la música en 2012, cuando participó en La Voz, talent donde llegó muy lejos. Pero sus intentos por volver a Eurovisión se vieron de nuevo en 2014, donde probó de nuevo suerte en Mira quién va a Eurovisión.

A Jorge González se le ha podido ver como invitado y concursante de diversos programas, como es el caso de su participación en el concurso La mejor canción jamás cantada, de La 1 y Esta noche gano yo, de Telecinco.

No obstante, en 2021 Jorge González sorprendió a los espectadores al convertirse en el ganador de Tu cara me suena. Ese mismo año, volvería a intentar ir a Eurovisión a través del festival ruso New Wave.

El último lanzamiento musical de Jorge González

Después de álbumes como Dikélame y Vengo a enamorarte, este último año el madrileño ha lanzado su disco Íntimo, con la colaboración de Soraya Arnelas en la canción Agüita.