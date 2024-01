Encuesta | ¿Quién ganará el Benidorm Fest 2024?

Arranca la tercera edición del Benidorm Fest. 16 nuevos artistas se aventuran en este camino con destino a Malmö (Suecia) para la celebración de Eurovisión 2024. Pero antes, la parada obligatoria es la preselección nacional, que comienza este martes con la primera semifinal.

Este 30 de enero, a las 22.50 horas, La 1 acoge el estreno del festival con los primeros ocho participantes. El televoto (25%), el voto demoscópico (25%) y el jurado profesional (50%) elegirá a cuatro clasificados que pasarán directamente a la final del sábado 3 de febrero y que competirán con los otros cuatro elegidos de la segunda gala del 1 de febrero.

Lérica (Astronauta), Noan (Te echo de -), Sofía Coll (Here to Stay), Mantra (Me vas a ver), Miss Caffeina (Bla Bla Bla), Quique Niza (Prisionero), Angy Fernández (Sé quién soy) y Nebulossa (Zorra) actúan en el estreno; mientras que en la segunda semifinal son María Peláe (Remitente), Dellacruz (Beso en la mañana), Marlena (Amor de verano), st. Pedro (Dos extraños), Jorge González (Caliente), Yoly Saa (No se me olvida), Roger Padrós (El temps) y Almácor (Brillos platino).

Muchas y muy variadas son las opciones que hay para representar a España en Eurovisión, desde un tema alegre y romántico como Amor de verano hasta el bolero de st. Pedro, pasando por el rollo más urbano de Brillos platino. Pero, ¿cuál crees tú que ganará?