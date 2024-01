Ana Rosa Quintana, muy afectada por el caso de un niño que vivió solo durante dos años: "Le podría haber pasado cualquier cosa"

Ana Rosa Quintana, como presentadora de TardeAR, adopta distintas facetas a lo largo de las secciones del 'infoshow' de las tardes de Telecinco. Sin embargo, hay un tipo de noticias en concreto que sacan a la presentadora de su rol de conductora del espacio para mostrar su faceta más preocupada.

Y es que la madrileña siente debilidad en directo con los temas que tratan la historia de niños desprotegidos y víctimas de maltrato, abuso o agresiones.

Este lunes, TardeAR conectó con una enviada especial en Francia por el caso del menor que ha vivido durante dos años sin la asistencia de sus padres en la localidad de Charente, alimentándose de conservas, manteniendo su higiene e, incluso, obteniendo buenos resultados académicos.

Tras dar la noticia, Ana Rosa se mostró muy desconcertada con los hechos, poniendo el foco en que nadie se hubiese dado cuenta de la situación del niño, especialmente los profesores: "Es que sinceramente no me lo creo. En los colegios hay tutorías, se supone que se han de preocupar por los alumnos".

Por esta misma línea, la presentadora de TardeAR prosiguió haciendo preguntas: "¿Es que no se ha puesto nunca enfermo el pequeño?". "¿No tiene abuelos, primos o tíos? ¿No tiene nada?", cuestionó Ana Rosa.

La periodista también puso el foco en el entorno social del pequeño: "¿Los amiguitos no les invitan a las fiestas del colegio? No me creo lo de los profesores".

Una condena de seis meses a la madre del menor

Así, Ana Rosa Quintana expresó que este ejemplo dejaba claro que algo no funciona correctamente en la sociedad actual, "una sociedad desnaturalizada" en la que existe mucha despreocupación.

En cuanto a la situación del menor, cabe recordar que su madre, de 39 años, ha visto reducida su condena, y solo se enfrentará a seis meses de libertad vigilada. "¿Solo seis meses? A ese niño le podría haber pasado cualquier cosa", lanzó, indignada, Ana Rosa.