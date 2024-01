Ana Villarrubia, exnuera de Ana Rosa Quintana y tertuliana de televisión, se casa con el tío de Íñigo Onieva

Ana Villarrubia ha anunciado en sus redes que se ha comprometido con Pedro José Onieva, familiar de Iñigo Onieva -tío paterno-, con el que mantiene una relación muy discreta desde hace un tiempo.

Villarrubia, que contrajo matrimonio con Álvaro Rojo Quintana y se separó hace meses, por tanto, ha sido nuera de Ana Rosa Quintana y del periodista Alfonso Rojo.

Ahora, anuncia emocionada su próximo enlace. "Sí, quiero. Lo quiero todo. En Madrid, en… y en… Porque te quiero a ti, porque eres lo mejor que podía pasarme en la vida, o en cien mil vidas más. Total, ya no existe otra… Esta, que sepas que la quiero vivir tanto aquí como en Baena, tanto en Madrid como en cualquier lugar de Andalucía. Porque, si me estrello… (Que ya lo he hecho…) habrá merecido la pena una y mil veces. TE QUIERO, como sólo tú te mereces", ha dicho Villarrubia en sus redes.

En Mañaneros, donde colabora, Ana ha dado más detalles del enlace, cuyos preparativos ya han comenzado, ya que la ceremonia civil será el próximo 3 de mayo. "Ha llegado en un momento en el que uno se siente lo suficientemente maduro como para decir, bueno si tomo la decisión y tengo un compromiso, lo ejecuto con toda las consecuencias", ha revelado.

Además de en TVE, la psicóloga colabora habitualmente en programas de televisión como En boca de todos y Código 10, emitidos en Cuatro, Ya es mediodía o El programa de Ana Rosa, en Telecinco, o 120 minutos, Buenos días, Madrid y Juntos en Telemadrid.

Villarrubia se licenció en Psicología y cursó un máster en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Además, la psicóloga es experta en terapia de pareja, una titulación que obtuvo por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. También es especialista en psicoterapia y psicodrama por la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama.

Villarrubia cuenta, además, con un máster en Psicología Forense y Valoración del Daño por la Universidad Cardenal Herrera. En el ámbito de la investigación, ha colaborado en diversos trabajos de la UAM entre el 2005 y el 2011. Asimismo, ha trabajado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Infanta Sofía (Madrid).

Desde el año 2012, Villarrubia dirige el centro de psicología Aprende a Escucharte, ubicado en Madrid. Además, colabora regularmente con IPSE en la asistencia psicológica de emergencias y situaciones críticas.

Como docente, colabora con el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP), formando a psicólogos y psiquiatras para desempeñar funciones en el trabajo clínico y para la evaluación clínica. También es docente, en el mismo centro, en el Máster en Psicología Clínica y de la Salud y en el Máster en Psicoterapia Cognitiva-Conductual en los cursos de Evaluación Clínica y Trastornos Depresivos. Además, es ponente habitual en sesiones clínicas y tutora de prácticas y de Trabajos de Fin de Máster tanto en el ISEP como en la Universidad Pontificia de Comillas.

Respecto a sus publicaciones, Villarrubia es autora de dos libros de divulgación psicológica: Borrón y cuenta nueva: 12 pasos para una vida mejor (2016) y Aprende a escucharte (2021).