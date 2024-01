Mar Flores, sobrepasada, manda un contundente comunicado tras la dura entrevista de su hijo, Carlo Costanzia

Tras la dura entrevista de Carlo Costanzia en De viernes, donde habló de su infancia y de su caída en las drogas, Mar Flores ha emitido un contundente comunicado compartido en su Instagram.

Con él, la exmodelo y actual concursante de El Desafío intenta mitigar el impacto que las palabras de su hijo están teniendo en los medios. "Sobre las respuestas de su hijo a las preguntas que se le formularon, nada tiene que comentar ni por tanto van a ser objeto por su parte ni de contestación ni de réplica para que den lugar o motiven nuevos comentarios o polémicas en medios de comunicación", ha asegurado Flores en el documento.

Asimismo, la actriz afirmaba de las declaraciones de Costanzia que "transmiten vivencias personales y, como tales, respetables". "Si a consecuencia de esa entrevista se producen comentarios o se emiten opiniones que afecten a sus derechos fundamentales al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, se ejercitarán de manera inmediata las acciones judiciales que la asisten", termina el escrito.

En su entrevista televisiva, Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, cargó duramente contra sus padres y la prensa a la hora de explicar cómo le marcó el divorcio de sus progenitores en su infancia. El joven lamentó los ataques públicos que sus padres se hacían en los medios de comunicación tras su divorcio, y cómo trató de evadirse de todos los problemas refugiándose en las drogas.

Cuando Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole se separan, su hijo en común, Carlo, tenía apenas un año, ha recordado ahora el joven en el programa de Telecinco.

Según explicó, lo que él vivió de pequeño era "el claro reflejo de los años 90 y del acoso que había a los personajes, y el acoso que podía tener yo, en ese caso, como hijo, que no tenía por qué".

Costanzia cargó contra sus padres por airear sus trapos sucios para atacarse mutuamente en los medios de comunicación. "Con esto siempre he tenido un desacuerdo total, con respecto a mi padre y con respecto a mi madre por esto. Los trapos sucios de cada uno deben lavarse en su propia casa. No tiene ni pies ni cabeza. Entiendo que sea muy tentador por el dinero que pueda haber de por medio, para hacer una justicia personal... pero yo no estoy de acuerdo", manifestó.