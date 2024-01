Mario Alcalde, primer torero que sale del armario: "Soy pansexual"

Mario Alcalde es noticia estos días por ser el primer torero que sale del armario. El diestro, de 31 años, ha contado en una entrevista a El Mundo que tiene "unos pensamientos diferentes al resto de los toreros, tanto política como sexualmente".

"Soy pansexual. Me siento muy identificado con la bandera LGTBI. Es que cada uno tiene sus gustos. Me enamoro del interior, no me importa el género", ha detallado el diestro, que, no obstante, rechaza hablar de política porque "los artistas no deben hacerlo".

En su relato, Mario, que tomó la alternativa el año pasado después de torear dos veces en Las Ventas, asegura que uno de sus objetivos es fundar una peña taurina en un bar de Chueca. "La verdad es que todos los gais son antitaurinos. Pero qué bonito es cuando confiesas quién eres y, después de conocerte, lo ven de manera diferente", añade.

"Tengo que hacer cosas para que ellos empiecen a hacer cosas. Irán a verme torear. Al principio son personas supercerradas, hay demasiada incultura y no se sabe qué es el toreo", relata.

Sobre este tema, incide: "En realidad, los aficionados somos liberales. Existe de todo. No a todo el mundo que va a los toros le gustan y hay gente que no va a la plaza y le gustan. Me da igual lo que piensen los demás. No vivo de nadie, para eso trabajo en el aeropuerto".

Además, añade que se considera 100% torero, pero también ha contado que trabaja en el aeropuerto con un chaleco amarillo y ayuda a su padre en el negocio familiar.