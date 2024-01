"Soy pansexual. Me siento muy identificado con la bandera LGTBI", proclamó Mario Alcalde, un torero de 31 años, en una reciente entrevista que ha hecho que su nombre esté siendo noticia. Y es que es el primer diestro en declarar que no es heterosexual, algo que tanto sus amigos como apoderados aprueban y aplauden.

"Me enamoro del interior, no me importa el género", declaró a El Mundo y aseguró que tiene "unos pensamientos diferentes al resto de los toreros, tanto política como sexualmente".

Tras conocerse la noticia, Verónica y Pablo, sus mejores amigos y apoderados, han entrado este lunes en directo en TardeAR mediante videollamada para defender que esta información "ha salido de la forma más natural del mundo" y "no tuvo ninguna preparación", pues fue una conversación durante una comida fruto de la "sensibilidad que tienen en común" Mario y el periodista.

"Lógicamente, lo único que se ha pretendido con esto es la liberación de Mario y normalizar una situación que pone de manifiesto que el toreo va de la mano con la evolución de la sociedad y con el siglo en el que estamos", ha defendido Pablo, quien ha asegurado que, mientras el torero sigue trabajando en el aeropuerto, "tomó la alternativa el año pasado".

"Llevaba unos años inactivo por distintos motivos. El año pasado toreó dos tardes en Las Ventas", ha recordado. "Ya no como apoderado, que tampoco me gusta esa palabra; como amigo y como persona creo que es muy importante lo que ha hecho y le admiro profundamente".

Por su parte, Verónica ha opinado que este tipo de noticias son necesarias para "visibilizarlo y normalizarlo" dentro de la tauromaquia: "Tenemos que ser muy naturales, esto no tendría que ser noticia".