Qué es ser pansexual, la orientación con la que se identifica Mario Alcalde, el primer torero que ha salido del armario

Sentirse atraído por quién es, cómo piensa o cómo luce otra persona, sin importar su género, es lo que se conoce como pansexualidad. Una orientación sexual que no está exenta de polémicas, porque hay quienes la igualan a la bisexualidad. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre ambas y qué personalidades se han declarado abiertamente pansexuales?

"Soy pansexual. Me siento muy identificado con la bandera LGTBI. Es que cada uno tiene sus gustos. Me enamoro del interior, no me importa el género", declaraba recientemente el torero Mario Alcalde. Aunque no es el único famoso que ha salido del armario de la pansexualidad.

¿Qué es ser pansexual?

Las personas pansexuales pueden sentirse atraídas por personas binarias y no binarias, género fluido, personas transgénero, mujeres y hombres cis... porque para ellos lo importante son otras cosas.

De hecho, la propia etimología del término lo define: pan-, significa todo. Por lo que este término no restringe su sexualidad al género opuesto (heterosexualidad), al mismo género (homosexualidad) o a los géneros binarios, hombre y mujer (bisexualidad).

¿En qué se diferencia la pansexualidad de la bisexualidad?



La pansexualidad es una orientación sexual que cae bajo el paraguas de la bisexualidad. En términos generales, ambos suponen sentirse atraído física o intelectualmente por múltiples géneros. La diferencia está en que, mientras que la bisexualidad se ha asociado históricamente a aquellas personas que se sienten atraídas por hombres y mujeres -generalmente cis-, la pansexualidad ha surgido como respuesta a aquellas personas que se sienten atraídas por todos los géneros, más allá de los binarios.

Origen de la pansexualidad

A pesar de su reciente popularidad, el término pansexual existe desde hace más de un siglo. Su primera aparición fue en 1914, en una crítica a Sigmund Freud por parte de un médico llamado J. Victor Haberman, específicamente a la idea de que el sexo motiva todas las cosas. Sin embargo, con el tiempo el término evolucionó: comenzó a surgir una corriente de personas que "amaban más allá de etiquetas y fronteras" en Harlem y Chicago y que se autodefinían como 'pansexuales'.

Fue con la declaración en la revista People de la novelista y activista Rita Mae Brown acerca de su expulsión de la universidad por su pansexualidad, en los años 60, cuando comenzó a popularizarse el término. "No me importa si me enamoro de un negro, un blanco, un hombre, una mujer, un anciano o un joven. Solo me importa que tengan buen corazón".

Famosos pansexuales: