Tamara Falcó ha mostrado las distintas estancias de su nueva casa en Puerta del Hierro, Madrid. La hija de Isabel Preysler se ha mudado junto a su marido, Íñigo Onieva, a un a vivienda de más de 100 metros cuadrados con todas las comodidades.

Entre los distintos lujos que ha mostrado la celebrity se encuentra una gran terraza con piscina, pero también una bañera en la habitación, estancia en la que duerme.

Zapeando ha repasado el vídeo del tour por la casa, y cuando ha llegado a este detalle del cuarto principal ha provocado las risas tanto de los colaboradores como del propio presentador, Dani Mateo.

Por ello, el cómico que conduce el programa de LaSexta no ha podido evitar lanzar un chascarrillo: "Si a Tamara lo que le encanta es darse un baño después de un duro día de trabajo, no la va a estrenar".

"No te digo yo que no trabaje, pero duro...", ha insistido Dani Mateo. Por esta misma línea, ha continuado bromeando: "Yo me imagino a Tamara en la mina, pero como Ben Stiller en Zoolander".