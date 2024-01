Aitana: "Miradme, me da igual lo que me digáis, me lo estoy pasando bien y me siento sexy"

Aitana está inmersa en los preparativos del Santiago Bernabéu, un macroconcierto muy especial para ella que la llevará al final de año a cumplir un sueño. Mientras, hace frente a las críticas por su evolución musical y a los comentarios sobre su vida privada.

De todo eso ha hablado la catalana en una entrevista en GQ, donde asegura que, "desde el principio", ha sido una persona que se ha sentido muy querida, pero también que "han criticado bastante". "Siempre he llevado este asunto un poco mal, me he llegado a quitar las redes porque en algún punto me han generado mucha inseguridad, aunque este año he pasado un poco más de todo", indica la cantante.

Sobre sus nuevas coreografías, se reafirma: "Yo no entendía nada, leí lo que dijeron después del primer concierto en el que bailé miamor. Aunque lo curioso de todo esto es que el tuit que se viralizó provenía de una cuenta falsa, una supuesta madre ofendida que luego resultó ser un chico… ¡era un chiste, un meme!", cuenta, aun sorprendida.

"Después de la polémica, me salió sin querer el gesto de señalarme los ojos antes de hacer la coreo en la gira, y dejé este guiño en el resto de conciertos porque quería decir: 'miradme, lo voy a hacer todo el puto rato y me da igual lo que me digáis, porque me lo estoy pasando bien, me siento sexy y todo el mundo que me conoce sabe lo que me ha costado a mí bailar y sentirme así encima de un escenario'. Nadie me va a quitar esa seguridad que yo misma con mi terapia he conseguido", asegura, contundente.

Sobre las noticias de su vida privada y los 'novios' que la prensa le pone continuamente, lo tiene claro: "Por primera vez en mi vida estoy soltera y no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy disfrutando con mis amigos y quiero pasármelo bien".

Además, ya no le importa que la pillen con algún nuevo amor. "Soy bastante celosa de mi vida privada, pero cada vez estoy más chill. Tampoco me voy a poner a subir fotos con chicos o algo así, porque me da vergüenza, pero si me pillan con cualquier persona caminando por la calle, lo único que puedo hacer es reírme".