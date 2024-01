Alessandro Lecquio intenta calmar las aguas con Ana Obregón: "Cada uno hemos tenido nuestra vida y nuestras circunstancias"

Ya son varios días los que Ana Obregón y Alessandro Lecquio se han intercambiado mediáticamente ciertas declaraciones, por no llamarlas acusaciones, con respecto a las donaciones de la Fundación Aless Lequio. Sin embargo, el conde ha dejado claro este martes que no quiere ningún enfrentamiento con ella y ha querido calmar las aguas.

Desde que se hablara de que la bióloga no había donado lo ganado con el libro y con las exclusivas a la fundación que lleva el nombre de su hijo, varias son las veces que la actriz se ha pronunciado para alegar que aún no había cobrado lo relacionado con El chico de las musarañas y que nunca había dicho que fuera a donar el dinero de las exclusivas.

Sea como fuere, fue ella misma la que señaló a Alessandro Lecquio de haber filtrado todo lo relacionado con la fundación, motivo por el que él habló y echó en cara que "sacar cosas del pasado le parece malicioso y oscuro". Aun así, este martes ha querido zanjar el tema en Vamos a ver.

"No hay ningún dardo", ha comenzado contando y ha aclarado que "el término malicioso y oscuro" lo usó "de broma". "El tema es agotador porque no hay nada, la fundación no tiene ningún problema, yo no tengo ningún problema, Ana no tiene ningún problema".

"Ana y yo hemos tenido una relación extraordinaria articulada alrededor de nuestro hijo, siempre nos hemos llevado de maravilla y nunca hemos tenido ningún problema", ha defendido. "Cada uno hemos tenido nuestra vida y nuestras circunstancias. Yo llevo 25 años con una persona, estamos casados, tenemos una hija, estamos felices y ella también".

"Para concluir, es agotador que algunos intenten meternos en un follón en el que nunca hemos estado y en el que nunca estaremos. Máximo respeto a la madre de mi hijo, le tengo cariño, le tengo aprecio y le tengo sobre todo un máximo respeto", ha concluido, no sin antes asegurar que no va a "hablar más de ese tema".