Ana Obregón se defiende de las acusaciones en 'Y ahora Sonsoles': "Jamás he dicho que todas las exclusivas vayan a la fundación"

El portal Informalia publicaba hace unas semanas que Ana Obregón no habría cumplido su promesa de donar todo el dinero de las exclusivas que concediera a la Fundación Aless Lecquio, la cual creó para destinar fondos a la investigación del sarcoma de Edwin, enfermedad por la que falleció su hijo.

Aunque tanto la fundación como ella se habían pronunciado sobre estas acusaciones y han detallado la procedencia de las donaciones, este jueves la bióloga ha hablado en directo en Y ahora Sonsoles para esclarecer toda la polémica.

En un primer momento, la actriz ha detallado todo lo que donó a la fundación de las distintas exclusivas que ha concedido en los últimos años, al igual que hizo la propia organización con un comunicado. Además, ha expresado que hizo todas estas publicaciones pese a "no tener fuerzas para trabajar" por las distintas muertes que ha tenido que afrontar.

"No sabía lo difícil que era tener una fundación", ha expresado Ana Obregón en el programa de Antena 3. Después de repasar todos los problemas burocráticos para registrar y llevar hacia delante la fundación, la actriz se ha defendido: "Yo no me invento nada, todo lo prometido lo he hecho".

"Yo jamás he dicho que todas las exclusivas vayan a la fundación", ha asegurado desde Y ahora Sonsoles, quitando así validez a cualquier acusación en este aspecto. Además, ha insistido: "A la fundación me dedico en cuerpo y en alma".

Sobre que no se haya presentado en la fundación últimamente, Obregón se ha defendido: "No he podido ir porque tengo cinco coches de prensa en la puerta de mi casa, pero es en lo único a lo que me dedico, junto a cuidar de Anita".

"Mi hermana dice que soy la persona más honrada del mundo. Cuando pasó lo de mi hijo podría dedicarme a llorar o suicidarme, pero estoy en contra del suicidio. Quería ayudar para que una madre jamás en España viva el infierno que yo pasé con mi hijo", ha explicado, justificando su esfuerzo en la fundación dedicada a combatir el sarcoma de Ewing.

Obregón no habría recibido los beneficios del libro

"Parece ser que ayudar a los demás en este país es un delito", ha señalado Obregón. Por esta misma línea, ha expresado: "Me dan ganas de dejarlo todo". Además, Obregón ha explicado que todavía no ha recibido los beneficios del libro que escribió su hijo y que publicó, El chico de las musarañas, por lo que no ha podido donar ese dinero a la fundación.

"Todo el mundo sabe que a mi hijo, económicamente, le he mantenido yo", ha resaltado la bióloga, y se ha centrado en la enfermedad que sufrió su hijo: "Tenía la suerte de tener ese dinero, si no lo llego a tener me hubiese prostituido para salvarle". "¿Tú crees que una mujer que ha hecho todo eso utilizaría la fundación para un bien propio?", ha lanzado la bióloga.

La primera reacción de Obregón ante las acusaciones

Además, ha explicado cómo reaccionó al ver estas informaciones que señalaban los ingresos de la fundación: "No tenía ganas de interponer ninguna demanda, quiero disfrutar de Anita, que no merece verme llorar y necesita que esté bien".

"Tengo el cupo del dolor ya llenito (...) Intentaba pensar para mí que esto era una chorrada, pero veo que es una bola que no ha acabado", ha manifestado.

Al despedirse del programa de Antena 3 ha dado "un mensaje clarito", con pulla a Alessandro Lecquio: "No voy a donar el dinero de ninguna exclusiva a la fundación, pero voy a dedicarle cinco horas diarias en cuerpo y alma. El dinero va para mi Anita, pues no me ayuda nadie, como nunca jamás me ayudó ningún hombre a nada".