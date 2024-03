José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo se han separado tras menos de dos años de matrimonio, tal y como publicó la revista Semana. La pareja tiene un niño de meses.

Pese a que Borrego no conoce esta situación por estar concursando en Supervivientes 2024, algunos miembros de la familia Campos ya se han pronunciado sobre la ruptura.

De hecho, Terelu comentó que esperaba lo mejor para su sobrino durante su conexión en Supervivientes: Tierra de nadie. Este miércoles, Alejandra Rubio se ha pronunciado sobre la separación de su primo hermano.

"He hablado con él, me lo encuentro todos los días en el trabajo, aunque él no salga en pantalla", ha explicado la colaboradora en Así es la vida. Por esta misma línea, ha apuntado sobre la situación: "Es una persona superreservada, por eso no nos ha dicho nada en ningún momento".

Alejandra ha dado su versión de los hechos: "Ha llevado esta situación como ha podido y como ha querido, siendo como es". Además, ha detallado cómo se encuentra José María: "Puedo decir que está todo bien. En mi opinión hay cosas en la vida que no funcionan y punto, no hay más vuelta que eso".

"No hay terceras personas, se llevan fenomenal", ha destacado sobre la pareja recién separada. En cuanto a si la separación ha sido de mutuo acuerdo, Alejandra ha dicho que "ya hablará él si en algún momento quiere. Veo que las cosas están bien y están tranquilas, y eso es lo importante", ha destacado la colaboradora de Así es la vida.

José María se ha ido a vivir "con una amiga de hace mil años", según ha remarcado la hija de Terelu Campos. Al parecer, esta persona es también una amiga en común de Paola Olmedo, su exmujer.