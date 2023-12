Albert Rivera confirma su nueva relación: "Quiero tomármelo con calma"

Albert Rivera fue el nuevo invitado de los reporteros más únicos de Telecinco. El expolítico acudió a 100% únicos para responder las preguntas más directas, donde confirmó una nueva etapa de su vida.

Cristian Tejada, de 18 años, le preguntó conciso y sin rodeos: "¿Tienes novia ahora?". "Ya sabía yo que esta pregunta me iba a caer", respondió riéndose Rivera.

"Esta es la pregunta que te has preparado", bromeó el presentador, Guillermo Fesser. Parecía que el catalán no iba a responder cuando aseguró que él no hablaba de esos temas, pero sorprendió a todos.

Aseguró que sí tenía pareja: "Estoy empezando con una chica, pero la vida son etapas. Esta nueva etapa quiero tomármela con calma, paso a paso, pero sí".

A pesar de que no dijo el nombre de la afortunada, se conoce que es Carla Cotterli. Ambos hicieron un viaje por Marruecos el pasado mes de noviembre y han sido vistos compartiendo momentos románticos.