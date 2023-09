Albert Rivera y Carla Corletti, besos y pasión dentro del coche: fin a los rumores de crisis

Cuando aún no se habían callado las voces que lo vinculaban con la actriz Aysha Daraaui, por unas fogosas imágenes en aguas de Ibiza, unas nuevas fotos señalaban que la elegida del corazón de Albert Rivera era otra mujer: la influencer y diseñadora Carla Cotterli.

Carla Cotterli es madrileña y tiene una firma de ropa diseñada por ella. Se trata de The Cotton Brand, un negocio de venta online que puso en marcha con su socia Cristina Vedia.

Con el expolítico estuvo este verano navegando a bordo de un barco llamado Felicidad, el mismo con el que semanas pasadas surcó también el Mediterráneo en compañía de Aysha y de otros amigos, como la actriz Macarena Gómez y su marido, el artista Aldo Comas.

Quizá por eso había voces que apuntaban a que este romance sería fugaz. Pero nada más lejos de la realidad. Han pasado las semanas y la pareja se muestra muy cómplice y enamorada.

Unas fotografías que saca a la luz este miércoles Semana dan buena cuenta de ello. En ellas se ve a la pareja paseando y de compras en un centro comercial. También, y sobre todo, muy apasionada dentro del coche, donde no escatiman en besos y caricias.

Olvidado queda, pues, su idilio con Aysha Daraaui, que reapareció hace unos días ante la prensa. Preguntada por el ex de Malú, y de si le sentaron mal la publicación de esas fogosas imágenes junto a él, la actriz indicó: "Nada me sienta mal. Yo soy muy amorosa, me gusta el amor, me gusta la gente que me trata con amor y tratar con amor a los demás", admitió la actriz.

Además, aseguró que está "muy acostumbrada" a los flashes, y que ella misma se hace fotografías con frecuencia. "Lo que pasa en Ibiza, se queda en Ibiza. Esa es mi respuesta", agregó, con humor.