Aysha Daraaui habla por primera vez sobre sus fogosas imágenes junto a Albert Rivera: "Lo que pasa en Ibiza, se queda en Ibiza"

Aysha Daraaui ha reaparecido en un evento tras las fotografías que publicaron de ella en Ibiza con Albert Rivera, disfrutando de los placeres de la isla en actitud cariñosa y cómplice.

La actriz, eso sí, ha sido muy cauta y ha evitado hablar de su vida privada. No obstante, sí habló en la premier de El Cuco de su verano, asegurando que ha disfrutado mucho de esta temporada, "un buen verano" en el que ha podido desconectar y descansar.

Preguntada por el ex de Malú, y de si le sentaron mal la publicación de esas fogosas imágenes junto a él, indicó: "Nada me sienta mal. Yo soy muy amorosa, me gusta el amor, me gusta la gente que me trata con amor y tratar con amor a los demás", admitió la actriz.

Además, aseguró que está "muy acostumbrada" a los flashes, y que ella misma se hace fotografías con frecuencia. "Lo que pasa en Ibiza, se queda en Ibiza. Esa es mi respuesta", agregó, con humor.