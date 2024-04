La abogada de Rosa Peral revela qué hace su clienta en prisión: "Está estudiando Derecho y se mantiene en pie por sus dos hijas"

La supuesta confesión de Albert López, acusado de ser uno de los asesinos de Pedro Rodríguez en el crimen de la Guardia Urbana, ha generado un gran revuelo en nuestro país. Este miércoles, el abogado del preso ha desmentido que su cliente haya confesado los hechos.

Sin embargo, tras conocer la noticia, los medios de comunicación aseguraron que, ante esto, Rosa Peral, en prisión por el mismo crimen, estaría planteándose pedir la revisión de su condena. Este miércoles, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Nuria González, abogada de la reclusa.

"Mi clienta, después de siete años en prisión, está bastante cansada, está agotada. Se mantiene cuerda y bien porque tiene dos hijas a las que puede ver", ha comenzado explicando la letrada.

Asimismo, Nuria ha confirmado que Rosa Peral "está estudiando Derecho y mantiene su inocencia": "Lo que la mantiene en pie es que ella cree que en algún momento podrá demostrar su inocencia". Además, la abogada ha cargado contra todos aquellos que piensan que su clienta es culpable del asesinato de Pedro Rodríguez.

"Nosotras estamos muy acostumbradas a tener muchas noticias falsas sobre mi clienta, de la que se ha dicho de todo y muchas veces, falso. Si Albert empieza a acceder a permisos penitenciarios es porque lo ha reconocido. Rosa también ha pedido esos permisos y se le deniegan porque no ha reconocido ni va a reconocer un asesinato que no ha hecho", ha destacado Nuria González.

"La sentencia no determina la muerte de Pedro y no la explica. No se sabe ni cómo murió ni quién le mató. Si Albert lo admite, tiene que explicar cómo le mató porque su versión fue utilizada para apuntar a Rosa. Nosotras, como afectadas, pediríamos en qué términos reconoce su culpa porque nos afecta. Ella no va a reconocer el crimen porque no lo hizo y no va a salir de la cárcel a cualquier precio".