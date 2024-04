Paco, el 'influencer' que sufrió una agresión homófoba en la Feria de Abril: "Prefiero quedarme con el escupitajo a que me peguen"

El influencer Paco Abreu acudió a la Feria de Abril de Sevilla vestido de flamenca, lo que no esperaba era sufrir una agresión homófoba. El joven no dudó en denunciar el terrible episodio y, además, ha contado el caso este miércoles en En boca de todos.

"Tengo una hermana mayor y yo la veía vestirse de gitana y para mí era un sueño", ha explicado Paco durante su conexión con el matinal de Cuatro donde, además, ha destacado que prefería llevar este traje en lugar del que suelen llevar los hombres.

Asimismo, el influencer ha explicado que las agresiones comenzaron a través de las redes sociales al compartir las imágenes de su atuendo: "Cuando yo lo digo, ya empiezan los insultos y las amenazas. El primer día, pensaba que me iba a pasar algo porque yo tengo mucho miedo".

Sin embargo, el problema llegó el segundo día: "Todo estaba muy bien, pero cuando me estaba volviendo a casa, en el camino, un grupo de hombres empezó a reírse de mí y uno de ellos me escupió en la cara y se fue. Yo me quedé en shock, mis amigos fueron a reaccionar, pero les dije: 'no reaccionéis, prefiero quedarme con el escupitajo a que me peguen'".

"Ya me han pegado en el pasado y es peor. Para mí ha sido de lo más humillante que me ha pasado, a mí me han pegado y no me he sentido tan humillado como en ese momento", ha sentenciado Paco, muy afectado por la agresión.