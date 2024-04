Un sevillano lanza un duro mensaje a los 'influencers' que vistan la Feria de Abril: "No sé si vais a comisión con el Ayuntamiento"

Otro año más, con la llegada de la Feria de Abril, cientos de personas acuden a Sevilla para disfrutar de la música, las casetas y el buen tiempo rodeados de amigos. Sin embargo, también aparecen cientos de personas que aseguran saber "cómo se ha de ir" de manera adecuada.

Por este motivo, un joven sevillano ha querido hacer una reflexión sobre esta fiesta. Como así ha explicado en su último vídeo en TikTok, considera que actualmente todo es "postureo": "Os vengo a decir la verdad sobre un tema que me tiene un poquito harto. Y muchos influencers se me van a echar en contra, pero es que me da exactamente igual".

"Yo no sé si vais a comisión con el Ayuntamiento de Sevilla, os paga, no lo sé. Dejad de vender a la gente que la Feria de Sevilla es la mejor de España", ha comenzado a explicar muy cabreado. Y es que, según él, muchos creadores de contenido solo van a la feria para "cumplir contratos".

"Vais a venir, no vais a conocer a nadie y no vais a entrar en ningún lado", ha asegurado. Por eso, ha advertido a los turistas que quieran ir a la Feria, que en la mayoría de los casos no podrán "entrar en ningún sitio" porque es una feria para los sevillanos. "No vais a caber", ha explicado, de hecho, entrar a una caseta privada sin ser socio depende de "suerte", pero también tiene un gran inconveniente: "No vais a poder hacer nada porque son cubículos"

Así, ha animado a la gente a ir a la Feria de Jerez, donde no tendrán problemas de espacio y podrán ir a las diferentes casetas: "No os van a poner ninguna pega".

En el vídeo, que cuenta ya con más de 50.000 'me gusta', no han sido pocos los que han apoyado sus palabras. "Por fin un sevillano que dice la verdad, fui una vez y ya no más", "es muy cerrada" o "soy sevillana y me encanta la feria de Sevilla, pero reconozco que si no eres socio de alguna caseta o algún conocido, entrar es complicado y los distritos llenos" han sido algunos de los comentarios más repetidos.