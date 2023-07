El zumo concentrado superbeneficioso para la salud cardiovascular, según un estudio

La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Una presión arterial alta, la llamada hipertensión, puede ocasionar serios problemas de salud. Las personas hipertensas tienen un serio riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardiaco, un ictus y hasta una insuficiencia renal. La tensión sanguínea alta es la enfermedad crónica más frecuente en España: la padecen más del 20% de los españoles.

Mantener un peso saludable, nos va a ayudar a tenerla bajo control, así como seguir una dieta baja en sal, reducir el consumo de alcohol, hacer ejercicio regularmente y tomar los medicamentos recetados por el médico si es necesario.

Las personas que sufren hipertensión están acostumbradas a tomar regularmente un medicamento (Enalapril u otros) para mantener la presión arterial en niveles aceptables, pero también importa la dieta. En ese sentido, un estudio que publica la revista Hypertension Research acaba de incorporar un nuevo alimento por sus efectos sobre la tensión sanguínea: el zumo de ciruela japonesa.

Bainiku-ekisu, zumo de ciruela japonesa

Investigadores de la Facultad de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple (EE UU) han hallado demostrado que el riesgo de enfermedad cardiovascular puede reducirse con un simple zumo concentrado de ciruela japonesa (Prunus mume), una fruta muy consumida en los países asiáticos y que en Japón se promociona como alimento saludable.

"Es un hecho que los fármacos por sí solos no bastan para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes hipertensos", explica Satoru Eguchi, profesor del Centro de Investigación Cardiovascular, del Centro de Investigación de la Trombosis Sol Sherry y del Centro de Investigación de Enfermedades Metabólicas de Lewis Katz. Para ayudar a resolver este problema, se interesaron por un suplemento que pudiera disminuir potencialmente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Ahí apareció el bainiku-ekisu, un zumo concentrado infusionado de la ciruela japonesa.

La fruta cruda de la ciruela japonesa, tradicionalmente llamada "ume" en Japón, contiene toxinas, por lo que suele procesarse en zumos o vino seguros para el consumo. El zumo concentrado infusionado, conocido como bainiku-ekisu, se toma en Japón como suplemento para la salud desde al menos el siglo XVIII.

Ciruelo. DGA - Archivo

Hasta ahora se han hecho numerosas afirmaciones sobre los beneficios del bainiku-ekisu, entre ellos su capacidad para prevenir enfermedades cardiacas. Aunque limitadas, las pruebas de estudios anteriores hasta ahora apoyan estas afirmaciones.

El zumo concentrado protege la vasculatura

Los investigadores de la Universidad de Temple utilizaron un modelo de ratón en el que los animales recibían infusiones de angiotensina II (una hormona que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la hipertensión) para inducirles hipertensión. A continuación, los ratones recibieron agua normal, en el grupo de control, o agua con bainiku-ekisu.

La hipertrofia de la aorta fue mínima en los ratones a los que se administró bainiku-ekisu

Los ratones a los que se administró zumo concentrado infusionado de la ciruela japonesa no desarrollaron hipertensión. En su caso, el análisis de los tejidos indicó que el zumo concentrado protegía la vasculatura de los efectos de la angiotensina II. En particular, la hipertrofia (crecimiento y agrandamiento) de la aorta fue mínima en los ratones a los que se administró bainiku-ekisu.

En cambio, los animales de control (los que no tomaron el zumo) presentaban una marcada hipertrofia aórtica. El bainiku-ekisu también atenuó la infiltración de células inmunitarias, que desencadenan procesos inflamatorios asociados a la hipertensión.

Cómo las células descomponen la glucosa

Eguchi y sus colegas exploraron a continuación los posibles mecanismos por los que el zumo de la ciruela japonesa prevenía la hipertensión en ratones. Se centraron específicamente en las vías moleculares implicadas en la glucólisis, el proceso por el que las células descomponen la glucosa y que es una característica central de la hipertrofia inducida por la hipertensión.

"En la hipertensión, las células pasan del metabolismo aeróbico a la glucólisis porque hay menos oxígeno disponible en el entorno celular", explica el investigador principal y coautor del nuevo estudio. "Este cambio da lugar a altos niveles de estrés oxidativo, lo que provoca más inflamación, más rigidez vascular y, finalmente, el desarrollo de enfermedades cardiovasculares más graves", detalla Eguchi.

Sus experimentos demostraron que el bainiku-ekisu impide el cambio a la glucólisis, lo que sugiere que protege contra la hipertensión inducida por la angiotensina II al mitigar los cambios metabólicos perjudiciales que subyacen a la hipertrofia y la inflamación. "Es posible que haya dos o tres compuestos que actúen conjuntamente... Múltiples compuestos trabajando juntos producirían efectos aditivos o sinérgicos que podrían perderse en un preparado farmacéutico", señala el profesor.

Referencias

Keisuke Okuno et al, Infused juice concentrate of Japanese plum Prunus mume attenuates inflammatory vascular remodeling in a mouse model of hypertension induced by angiotensin II, Hypertension Research (2023). DOI: 10.1038/s41440-023-01332-9

