Un parámetro del corazón puede predecir cuándo tendrás un infarto

Una medida muy simple, el punto óptimo cardiorrespiratorio (COP) podría predecir por cuanto tiempo podría vivir una persona o la severidad de un posible ataque cardíaco. Se trata además, de un parámetro más fácil de cuantificar que otras medidas que requieren que las personas se ejerciten hasta el límite de su capacidad: en lugar de correr en una cinta, la persona podría simplemente andar o hacer jogging para obtener este valor.

El COP y el VO2 máximo

Hasta el momento, el principal parámetro empleado para medir la resistencia cardíaca es el VO2 máximo, que equivale a la cantidad de oxígeno que una persona emplea cuando se ejercita a su máxima capacidad. Por el contrario, el COP es una medida del número mínimo de litros de aire requeridos durante la respiración para mover un litro de oxígeno a través del torrente sanguíneo. Así, cuanto más bajo sea el valor mejor sería la salud cardiovascular del sujeto.

La idea de medir este parámetro concreto es relativamente reciente, por lo que en la actualidad son muchas las investigaciones que están investigando sus asociaciones con las diferentes patologías cardiovasculares. Por ello, como señala el portal de noticias sobre salud Medscape, en los últimos siete meses se han publicado trabajos que han apuntado a que los valores altos podrían predecir lesiones más severas en los pacientes con enfermedad cardíaca congénita, niveles más altos de mortalidad en varones adultos aparentemente sanos y peores pronósticos en pacientes con fallo cardíaco.

Aunque todavía quedan incógnitas por descifrar (por ejemplo, la discrepancia en la relación entre el COP y la mortalidad entre hombres y mujeres), estas evidencias ya apuntan a las posibilidades del COP como marcador de riesgo cardíaco a tener en cuenta en la práctica clínica habitual.

Medidas complementarias

Aún así, los expertos subrayan que esta medida no debería sustituir algunos de los test actualmente extendidos en las clínicas, como el de VO2 máximo, que pueden aportar información complementaria o diferente.

Por ejemplo, apuntan a que aunque aquellas personas que no hacen ejercicio físico de manera habitual en su vida diaria raramente emplean su VO2 máximo sigue siendo importante calcular donde están los límites de la capacidad cardíaca en actividades extremas. Así, este parámetro seguiría siendo fundamental para obtener información vital sobre la frecuencia cardíaca de un paciente, su tasa de recuperación cardíaca o su tensión sanguínea.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Marcus A. Banks. Good COP, Bad COP. Is This Cardiorespiratory Measure the Best Predictor of Early Death?. Medscape (2023). Consultado online en https://www.medscape.com/viewarticle/993144#vp_1 el 15/06/2023