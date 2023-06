Las personas con migraña tienen más riesgo de sufrir un ictus isquémico

La migraña es una enfermedad compleja y sobre la que aún queda mucho por aprender e investigar. Ahora, un nuevo estudio ha encontrado que las personas que padecen esta afección podrían tener un riesgo más elevado de sufrir ictus isquémico; y que específicamente las mujeres también podrían ver aumentadas sus probabilidades de sufrir ataques cardíacos o ictus hemorrágico.

Un impacto desigual en hombres y mujeres

Así lo explican los autores del trabajo en el artículo publicado al respecto en la revista científica PLOS Medicine, en el que han detallado que esta evidencia se suma a las investigaciones previas que apuntaban a que en general las personas diagnosticadas con migraña tienen un mayor riesgo de experimentar problemas cardiovasculares antes de los 60 años. Con todo, la mayoría de la literatura hasta ahora disponible ha sugerido que el riesgo incrementado de ictus isquémico afectaría principalmente a las mujeres jóvenes.

Con el objetivo de comprobar si las mujeres con migraña también tenían más probabilidades de sufrir ictus hemorrágico o ataque cardíaco, estos investigadores recolectaron una muestra de hombres y mujeres de entre 18 y 60 años cuyos datos obtuvieron de los historiales médicos daneses recolectados entre 1996 y 2018. En base a las prescripciones de medicamentos, separaron a aquellos que tenían un diagnóstico de migraña de los que no y compararon sus riesgos de sufrir ataque cardíaco, ictus hemorrágico e ictus isquémico.

Mediante este método, encontraron que en contra de la evidencia previa, observaron que tanto los hombres como las mujeres con migraña tenían efectivamente un mayor riesgo de sufrir ictus isquémico. En el caso de las mujeres, no obstante, también existían probabilidades ligeramente mayores de padecer ataque cardíaco e ictus hemorrágico, en comparación con los hombres con migraña y con la población en general.

En conjunto, los resultados muestran que el impacto de las migrañas es mayor para las mujeres, máxime teniendo en cuenta que se diagnostica con mayor frecuencia en esta mitad de la población. Además, reconocen que al haber empleado las prescripciones médicas para identificar los diagnósticos, es posible que hayan subestimado la contribución de la migraña a la carga de problemas como el ictus o el infarto ignorando a las personas que pueden tener migrañas no detectadas. Por eso, resaltan la importancia de localizar a aquellas personas que tienen más riesgo de sufrir las consecuencias más graves de los problemas cardiovasculares.

