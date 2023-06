Los infartos son más mortales los lunes: estas son las posibles causas, según la ciencia

Nuestros ciclos laborales, horarios y de vida guardan una estrecha relación con nuestra salud. De hecho, parece ser que los ataques al corazón con consecuencias serias tienen más probabilidades de ocurrir al comienzo de la semana laboral, y específicamente los lunes que en ningún otro momento.

Un patrón en el tiempo

Así lo ha concluido un estudio presentado en la conferencia anual de la Sociedad Británica del Corazón (aún no publicado, con lo que muchos detalles no están todavía disponibles, pero sí resumido en la web de esta entidad). Con todo, estos resultados tienen un giro: también durante los domingos la incidencia de los infartos de miocardio con elevación del segmento (STEMI, el tipo más peligroso de infarto) es mayor que durante el resto de la semana.

Los propios autores del trabajo han resaltado que todavía es necesario averiguar qué es exactamente lo que hace que ciertos días de la semana sean más peligrosos en este sentido, si bien ya existen ciertas evidencias previas que apuntan a que el riesgo de infarto fatal está relacionado con los niveles elevados de hormonas del estrés como el cortisol.

Sea como sea, el hallazgo se suma a un corpus creciente de literatura médica sobre las causas y la temporalidad de los accidentes cardiovasculares. Por ejemplo, ya se sabía que los ataques cardíacos son más comunes en invierno y en las primeras horas de la mañana, y lo mismo sucede con los ictus. Similarmente, algunos estudios han encontrado que el riesgo de accidente cardiovascular letal se incrementa en los días siguientes a adelantar los relojes por el cambio de hora, lo que podría relacionarse con las perturbaciones en los patrones de sueño comunes de las personas (ritmos circadianos) que esta convención conlleva.

Así, el cardiólogo Jack Laffan, uno de los autores del estudio, ha destacado que "las causas [de estos patrones estadísticos] son probablemente multifactoriales, pero en base a lo que sabemos por estudios previos, es razonable suponer un mecanismo circadiano".

Referencias

British Heart Foundation. Deadly heart attacks are more common on a Monday (2023). Consultado online en https://www.bhf.org.uk/what-we-do/news-from-the-bhf/news-archive/2023/june/heart-attack-more-common-monday el 08 de junio de 2023.