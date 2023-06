La dieta que podría ayudarte a frenar el envejecimiento

A medida que crecemos, las necesidades nutricionales de nuestro cuerpo van cambiando. Y tiene todo el sentido del mundo: al fin y al cabo, a medida que crecemos, alcanzamos la madurez y envejecemos, nuestro organismo está ocupado en tareas diferentes.

Por ello, una de las tareas de las ciencias de la salud es identificar, a lo largo de nuestras vidas, el equilibrio óptimo de macronutrientes para promover una buena salud en cada etapa.

Dietas moderadas o ricas en proteínas

Ahora, un nuevo estudio, publicado en la revista académica Geroscience ha concluido que aumentar la cantidad de proteínas que consumimos en la juventud y en la mediana edad podría ser la clave para mantener una buena salud metabólica.

Si bien no debemos perder de vista que el trabajo se basa en experimentos realizados sobre modelos animales (específicamente ratones), una dieta moderada o rica en proteínas parecía reducir los niveles de lípidos y glucosa en la sangre (en contraste con las dietas bajas en este macronutriente). Estos dos parámetros constituyen factores de riesgo muy importantes en varias enfermedades que se presentan en estos estadios de la vida y en las etapas posteriores.

El efecto observado, teorizan los firmantes del artículo, se debería al papel que cumplen las proteínas en nuestro cuerpo (entre otras cuestiones, proporcionan la misma 'materia prima' de la que estamos hechos, que tiene que renovarse a medida que pasa el tiempo) y a la alta capacidad que tiene nuestro organismo para procesar este macronutriente.

Protección frente a la sarcopenia

Precisamente, y teniendo cautela a la hora de trasladar estos hallazgos a los humanos, esta evidencia va en la línea de las recomendaciones generales tradicionales, que dicen que los adultos deberían obtener en torno a un 25% de su ingesta energética de las proteínas (esto significaría consumir entre 25 y 35 gramos de proteína con cada comida).

Este tipo de dietas han mostrado tener beneficios a la hora de prevenir problemas como la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que comúnmente se produce a medida que envejecemos.

Eso sí, tampoco se debe olvidar que para maximizar los efectos positivos de las dietas con una cantidad de proteínas de moderada a alta es necesario acostumbrarse a realizar ejercicio físico todos los días, y especialmente ejercicios de fuerza.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Yoshitaka Kondo, Hitoshi Aoki, Masato Masuda, Hiroki Nishi, Yoshihiro Noda, Fumihiko Hakuno, Shin-Ichiro Takahashi, Takuya Chiba & Akihito Ishigami. Moderate protein intake percentage in mice for maintaining metabolic health during approach to old age. GeroScience (2023). DOI: https://doi.org/10.1007/s11357-023-00797-3