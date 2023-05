Relacionan diez pesticidas de uso común con el riesgo de párkinson

El párkinson es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada principalmente por sus síntomas motores, incluyendo temblores y rigidez, y por una serie de síntomas no motores como el declive cognitivo o los trastornos del sueño.

Por el momento, las causas de esta enfermedad no están claras, pero se sabe que a su génesis contribuye una serie de factores que incluyen la genética y ciertos elementos del ambiente. Precisamente, en esta última línea, cada vez disponemos más evidencia de que ciertos pesticidas de uso común podrían estar relacionados con la enfermedad.

Toxicidad y muerte neuronal

Con el fin de indagar más en esta asociación, un grupo de investigadores analizó los efectos que cientos de pesticidas comunes podrían tener sobre el riesgo de desarrollar párkinson. Así, como han publicado estos autores en la revista académica Nature Communication, se ha encontrado que al menos diez pesticidas parecen provocar toxicidad y muerte de neuronas dopaminérgicas, lo que representa una de las señas de identidad de la condición neurodegenerativa.

El estudio se basó en el análisis de datos obtenidos de 829 pacientes con párkinson y 824 controles sanos, teniendo en cuenta especialmente la presencia de los diferentes productos en sus áreas de residencia. Este punto fue posible gracias a que el estado de California registra todo el uso comercial de pesticidas desde 1972, con lo que fue posible estimar la exposición acumulada de estas personas a 722 pesticidas diferentes a lo largo del tiempo.

De esta forma, de media, los pacientes con la enfermedad vivían en zonas en las que se usaban 50 pesticidas diferentes, mientras que los controles sanos habitaban en áreas expuestas a 45 pesticidas distintos.

Resultados sólidos en cultivos neuronales

A continuación, estos científicos estudiaron la manera en la que un subgrupo de 288 pesticidas, a los que habían estado expuestos al menos 25 pacientes en cada caso según el primer análisis, afectaban al riesgo de párkinson. Estadísticamente, 53 de ellos mostraron asociaciones significativas con la condición.

Al testar estos productos en neuronas dopaminérgicas extraídas de pacientes con párkinson, diez de ellos producían muerte neuronal de manera sustancial. Este grupo incluía cuatro insecticidas (dicofol, endosulfan, naled y propargita), tres herbicidas (diquat, endothall y trifluralina) y tres fungicidas (sulfato de cobre básico y pentahidrato y folpet).

Aunque los resultados sobre cultivos celulares son sólidos, los propios investigadores reconocen, no obstante, que algunas de estas sustancias podrían no ser capaces de atravesar la barrera hematoencefálica (una suerte de filtro que existe entre nuestra sangre y nuestro tejido cerebral) con lo que las asociaciones podrían no ser enteramente aplicables a los seres humanos.

A pesar de ello, los autores creen que estos hallazgos justifican la toma en consideración de la exposición a pesticidas como un posible factor de riesgo en el desarrollo del párkinson y otras condiciones neurodegenerativas. En el futuro, opinan, este conocimiento podría servir de base para el desarrollo de intervenciones preventivas basadas en distintas regulaciones del uso de pesticidas, en las recomendaciones de escoger productos locales y procedentes de agricultura orgánica o en medidas de seguridad para las personas que puedan estar sujetas a exposición profesional.

Referencias

Paul, K.C., Krolewski, R.C., Lucumi Moreno, E. et al. A pesticide and iPSC dopaminergic neuron screen identifies and classifies Parkinson-relevant pesticides. Nat Commun (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-023-38215-z