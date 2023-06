La soledad y el aislamiento incrementan el riesgo de morir por cualquier causa

La salud de las personas no se confina al ámbito biológico, sino que se extiende también a lo psicológico y a lo social. Así, por ejemplo, un nuevo estudio publicado en la revista especializada Nature Human Behaviour ha encontrado que el aislamiento social se asocia a un aumento del 26% en el riesgo de muerte por cualquier causa.

Aislamiento y soledad

Como explican los autores del trabajo, se trata de un metaanálisis que buscaba relacionar cómo dos fenómenos diferentes (el aislamiento social y la soledad) se relacionaban con la mortalidad por cualquier causa y la mortalidad por enfermedad cardiovascular y cáncer de mama.

Así, incluyeron los resultados de 90 estudios previos separados que, en conjunto, reunían una población total de más de dos millones de personas.

Además de encontrar que el aislamiento social se relacionaba con un riesgo de muerte un 26% mayor, el efecto de la soledad era ligeramente menor si bien también preocupante: aquellos que decían experimentar soledad prolongada tenían un riesgo un 14% más elevado de fallecer en el transcurso de los estudios.

Aumentos en la mortalidad

De modo similar, tanto el aislamiento social como la soledad se relacionaban con un aumento en la mortalidad por cáncer y el aislamiento social con una mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular.

Para entender la diferencia en ambos parámetros, hay que tener en cuenta que los investigadores describieron el aislamiento social como la presencia de contacto social limitado y la soledad como un sentimiento subjetivo en discrepancia entre las relaciones sociales deseadas y las que de hecho se daban en la realidad.

Sea como sea, estas conclusiones son consistentes con hallazgos previos que habían encontrado que ambos fenómenos se asociaban a elevaciones de la tensión sanguínea, niveles elevados de triglicéridos, sobrepeso y obesidad, una menor calidad de vida y una peor salud mental. Todo esto justifica que, cada vez más, los sistemas sanitarios consideren la dimensión social de las personas como un área sobre la que actuar para garantizar el bienestar.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Wang, F., Gao, Y., Han, Z. et al. A systematic review and meta-analysis of 90 cohort studies of social isolation, loneliness and mortality. Nat Hum Behav (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41562-023-01617-6