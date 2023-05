¿Qué fruta puede comer un diabético? Estas son las que se recomiendan no consumir

Una buena alimentación y actividad física, así como un estilo de vida saludable, es fundamental para las personas con diabetes. Las verduras y las frutas son alimentos sanos, sin embargo, la fruta tiene azúcar, por lo que conviene saber cuáles son las mejores para los que padecen diabetes y cuáles no se debe consumir por parte de un diabético.

"La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre", sostiene MedlinePlus.

​¿Cuándo debo comer si tengo diabetes?

Al día se recomienda tomar tres piezas de fruta: "Algunas personas con diabetes tienen que comer casi a la misma hora todos los días. Otras pueden ser más flexibles con el horario de sus comidas, dependiendo de sus medicamentos para la diabetes o el tipo de insulina que use, es posible que tenga que consumir la misma cantidad de carbohidratos todos los días a la misma hora", sostienen desde el Instituto americano de Diabetes.

¿Cuáles son las frutas que sí pueden comer los diabéticos?

Para controlar la diabetes, lo mejor es consumir: arándanos, frambuesa, grosella, limón, melón, mora, pomelo, sandía, albaricoque, ciruela, fresa, fresón, granada, kiwi, manzana, mandarina, maracuyá, melocotón, naranja, nectarina, papaya, paraguaya, pera o piña.

Estas son las frutas que no deben comer los diabéticos

Por su parte, la Fundación Española del Corazón recomienda que se evite el consumo de aquellas frutas con un mayor contenido en azúcar como son: breva, caqui, cereza, chirimoya, higo, mango, níspero, plátano, uva, piña en almíbar, melocotón en almíbar, uva pasa, dátil, dátil seco e higo seco, que además es mejor no consumir en pacientes que han sufrido un infarto.

