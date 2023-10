Así es la 'pastilla milagro' que imita los efectos del ejercicio, ayuda a perder peso y aumenta la masa muscular

Perder peso sin hacer ejercicio, suena a milagro. Pero es un sueño alcanzable, según los investigadores de la Universidad de Florida, (EEUU), quienes acaban de probar en ratones un fármaco que imita los efectos del deporte, ayudando a perder peso y aumentando la masa muscular. Así es, la ley del mínimo esfuerzo viene de la mano de una 'pastilla milagro', y la pregunta es: ¿cuándo llega a España?

Cómo funciona la pastilla milagro para perder peso

Una mujer toma una pastilla con un vaso de agua. Freepik

Se trata del compuesto SLU-PP-332, que —a diferencia de otros fármacos que afectan al apetito y la ingesta de alimentos— este fármaco estimula una vía metabólica natural que normalmente responde al ejercicio. Es decir, este compuesto no te quita las ganas de comer, sino que hace que el cuerpo actúe como si estuviera entrenando para una maratón, lo que provoca es un mayor gasto de energía y un metabolismo más rápido de la grasa en el cuerpo.

Un fármaco para adelgazar y ganar masa muscular

El SLU-PP-915 está siendo probado en ratones, podría conseguir los mismos efectos metabólicos que correr una maratón. Imagen del estudio publicado en la European Journal of Medicinal Chemistry.

Según el estudio publicado en el Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, se ha demostrado que los ratones obesos tratados con SLU-PP-332 experimentaron una reducción significativa de la grasa corporal y una pérdida de peso del 12% en comparación con otros grupos de experimentación, todo ello sin modificar su ingesta de alimentos ni aumentar su actividad física.

Los expertos que han llevado a cabo este estudio han concluido que su experimento en ratones mostró "un aumento en el metabolismo oxidativo, la biogénesis mitocondrial, oxidación de lípidos y tolerancia al ejercicio. También se demostró el poder regulador de las miofibras oxidativas y promueve la reparación muscular en un modelo de isquemia de lesión muscular y demostró potencial como tratamiento potencial para la distrofia muscular de Duchenne. Además, —sostienen— el músculo de ratones mostró una biogénesis mitocondrial reducida y una función de reparación. Todo lo anterior sugiere que los agonistas de receptores relacionados con estrógenos tienen varias aplicaciones terapéuticas potenciales en enfermedades metabólicas".

Aunque los resultados de este estudio son esperanzadores, todavía es muy pronto para hablar de fechas y quedan muchos estudios por realizar, antes de que el fármaco pudiera ver la luz en España.

