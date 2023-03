El alimento que ayuda a controlar la glucosa en sangre si se toma antes de las comidas

La alimentación es fundamental para prevenir numerosas enfermedades. Llevar un estilo de vida saludable en el que tenga cabida la práctica habitual de ejercicio y una dieta equilibrada es básico, especialmente, en el caso de aquellas personas que padecen una enfermedad como la diabetes. Los pacientes deben tener mucho cuidado con lo que comen para mantener sus niveles de glucosa a raya y, en este sentido, hay ciertos alimentos que pueden ayudar a conseguirlo.

Algunos estudios recientes, sin ir más lejos, ha demostrado que las almendras pueden ser grandes aliadas contra la diabetes. Se trata de un fruto seco, rico en vitaminas, minerales, grasas saludables, proteínas y fibra dietética, por lo que no es de extrañar que haya quienes le consideran un superalimento, muy beneficioso para la salud.

Entre las muchas ventajas que podemos sacar de consumir almendras habitualmente, destaca que ayudan a reducir los niveles de colesterol, protegen al organismo del estrés oxidativo, ayudan a perder grasa abdominal, son buenas para el cerebro, contribuyen con la salud del corazón, favorecen a los huesos. Y ahora, además, dos investigaciones confirman que también ayudan a reducir el azúcar en sangre.

Los estudios en cuestión, que han sido publicados en la revista European Journal of Clinical Nutrition y en la revista Clinical Nutrition ESPEN, indican que el hecho de que las almendras ayuden a regular y controlar la glucosa, tiene mucho que ver con su alto contenido en fibra. Y es que se ha comprobado que la fibra ayuda a reducir los niveles de glucosa.

Almendras Pixabay / Turenza

"Los resultados de nuestros estudios indican que las almendras podrían ser un diferenciador clave para ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre como parte de una estrategia dietética", dijo el autor principal de uno de los estudios, Anoop Misra. Además, añadió que "estos resultados muestran que la simple adición de una pequeña porción de almendras antes de cada comida puede mejorar rápida y drásticamente el control glucémico en pacientes con prediabetes en solo tres días".

Teniendo en cuenta los resultados, los investigadores creen que incluir almendras en la dieta puede ser una buena estrategia para un mejor control de la glucosa y evitar el avance de la diabetes. Pero lo cierto es que no es el único efecto que puede tener comerlas a diario.

¿Qué pasa si comes almendras cada día?



El aporte de nutrientes de las almendras es infinito: proteínas, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos insaturados, fibra, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, potasio, vitamina E, riboflavina, tiamina, niacina y folatos se encuentran entre su composición, según la Federación Española de Nutrición (FEN). Además, hay que destacar que su aporte de fibra es mayor frente a otros frutos secos, por lo que se trata de un alimento ideal para problemas digestivos y de estreñimiento.

Sin embargo, no hay que excederse, ya que su valor calórico es bastante elevado debido a su alto aporte de grasas y a la escasa cantidad de agua que presentan. Es un perfecto aperitivo para media mañana, que puede comerse de forma diaria para saciar el hambre y evitar picar entre horas.

Referencias

Gulati, S., Misra, A., Tiwari, R., Sharma, M., Pandey, R. M., Upadhyay, A. D., & Sati, H. C. (2023). Beneficial effects of premeal almond load on glucose profile on oral glucose tolerance and continuous glucose monitoring: randomized crossover trials in Asian Indians with prediabetes. European Journal of Clinical Nutrition. https://doi.org/10.1038/s41430-023-01263-1

Gulati, S., Misra, A., Tiwari, R., Sharma, M., Pandey, R. M., Upadhyay, A. D., & Sati, H. C. (2023). Premeal almond load decreases postprandial glycaemia, adiposity and reversed prediabetes to normoglycemia: a randomized controlled trial. Clinical Nutrition ESPEN, 54, 12-22. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.12.028