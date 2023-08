El mineral clave para la memoria que fortalece huesos y regula los niveles de glucosa

Hay un mineral que fortalece nuestros huesos y regula los niveles de glucosa. Hablamos de un mineral indispensable para la nutrición de cualquier español, del que ahora se ha descubierto que es también clave para que una buena memoria dure más. Es el magnesio.

Este mineral es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo. Ayuda a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, brinda soporte a un sistema inmunitario saludable, mantiene constantes los latidos del corazón, contribuye a regular la temperatura del cuerpo y ayuda a que los huesos permanezcan fuertes.

Según detalla la Biblioteca Nacional de Medicina de EE UU (Medlineplus), el magnesio también colabora a ajustar los niveles de glucosa en la sangre y a la producción de energía y proteína.

Recientemente, científicos del Laboratorio de Neuroimagen y Cerebro de la Universidad Nacional de Australia (ANU) han estudiado las capacidades del magnesio en nuestro organismo y han visto que su presencia se vincula con la capacidad de mantener un cerebro sano cuando envejecemos y reducir el riesgo de demencia.

200 mg más de magnesio al día

En esta investigación, las personas que consumieron más de 550 miligramos de magnesio por día tenían una edad cerebral aproximadamente un año más joven cuando llegaban a los 55 años en comparación con otras que hicieron una ingesta normal de magnesio (unos 350 miligramos al día).

Según el autor principal del estudio, Khawlah Alateeq, del Centro Nacional de Epidemiología y Salud de la Población de la ANU, su investigación "destaca los beneficios potenciales de una dieta rica en magnesio y el papel que desempeña en la promoción de una buena salud cerebral".

"El estudio muestra que un aumento del 41% en la ingesta de magnesio podría conducir a una menor contracción del cerebro relacionada con la edad, lo que se asocia con una mejor función cognitiva y un menor riesgo o retraso en la aparición de demencia en la vejez", asegura Alateeq.

Este trabajo está en la línea de lo que ya habían mostrado en 2004 investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT): que el magnesio colabora al mantenimiento de una buena memoria en edades medias de la vida y posteriores. Un aporte de magnesio mejora velocidad y calidad de la información que llega al cerebro, tanto para su almacenamiento como para su transformación en ideas y pensamientos diversos.

De dónde obtenemos magnesio

La mayor parte del magnesio en la dieta proviene de vegetales de hoja verde oscura. Según Medlineplus, los alimentos que son buena fuente de magnesio son estos:

Vegetales de hoja verde oscura

Frutas (plátanos, albaricoques y aguacates)

Nueces, almendras y anacardos

Leguminosas (guisantes incluidos) y semillas

Derivados de la soja (harina, tofu...)

Granos enteros (arroz integral y mijo)

Leche

La falta de magnesio en nuestro organismo puede causar entumecimiento, hormigueo, calambres musculares, convulsiones, cambios de personalidad y anomalías en el ritmo cardíaco.

