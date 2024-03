Ni la quinoa ni el aguacate: el superalimento ideal para la fatiga muscular con propiedades antiinflamatorias

Las agujetas son, por desgracia, el día a día de casi cualquier deportista. Lo cierto es que en España ha sido muy expandida la creencia de que tomar agua con azúcar tras realizar ejercicio físico intenso sirve para la pronta recuperación muscular. Sin embargo, esta teoría es errónea.

Durante años se ha pensado que las microlesiones de las fibras de la musculatura eran el resultado de la acumulación de cristales de ácido láctico en el músculo, los cuales se formaban durante el entrenamiento. De ahí surge la firme convicción de que el organismo necesita de glucosa para deshacerse de estos cristales. Lo que sí se sabe es que existe un superalimento, muchas veces olvidado, que potencia la recuperación muscular.

Eso sí, en este caso no es ni el aguacate ni la quinoa, aunque en este último caso, sí que hay que destacar que debido a su contenido de proteínas y fibra, este alimento ayuda a saciar el hambre, lo que facilita el control del peso. Además, contribuye a crear músculo, ya que contiene incluso el doble de proteínas que otros cereales, y es que sus hojas tienen características nutricionales similares a las espinacas.

La ciencia avala este alimento para reducir la fatiga muscular



En ocasiones, las agujetas son irremediables, a pesar de llevar a cabo distintas técnicas para tratar de aliviarlas, como son la hidratación y una buena alimentación. Las molestias pueden llegar a durar dos días y se produce porque las fibras musculares no son lo bastante fuertes como para aguantar ese nivel de esfuerzo, lo que provoca una reacción inflamatoria, que es responsable de este pequeño dolor.

La evidencia científica sugiere que, a excepción de la hidratación, no existe ningún alimento que sea capaz de evitar la aparición de las agujetas. No obstante, según un estudio publicado por "National Library of Medicine", de Estados Unidos, que se realizó a una serie de atletas, concluyó que los arándanos pueden ser un buen alimento para reducir o evitar el dolor muscular.

Un consumo moderado antes y después de hacer ejercicio puede ser beneficioso para prevenir las agujetas. En cualquier caso, lo recomendable es adecuar la intensidad y aumentarla a medida que seamos constantes con el ejercicio físico. Solamente así se conseguirá evitar un dolor agudo que puede hacer que interrumpamos la práctica deportiva durante unos días.

¿Cuáles son los beneficios de los arándonos en la salud?



Esta fruta es fuente de vitaminas y minerales esenciales, pero otra de las características de su composición es la presencia de un alto contenido de pigmentos naturales, como los antocianos y carotenoides, y de vitamina C, que poseen potentes propiedades antioxidantes. "De ahí que puedan resultar beneficiosos para regular diferentes cuadros inflamatorios o puedan intervenir en la acción antibacteriana", subraya la dietista-nutricionista, Adriana Oroz.

Por otra parte, la vitamina C tiene propiedades que intervienen "en la formación de colágeno, huesos y dientes, y de glóbulos rojos", además de favorecer "la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones". En este sentido, la vitamina C es un nutriente esencial para el organismo ya que se necesita para un crecimiento y desarrollo normal, además de para la reparación de los tejidos del cuerpo. Es fuente de antioxidantes que son "nutrientes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres", indican desde MedlinePlus.

Respecto a los minerales presentes en esta fruta, el potasio se encuentra en altas cantidades y "es necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula", explica Adriana Oroz. Por último, el aporte de fibra "ayuda a tratar el estreñimiento y a regular el tránsito intestinal".

