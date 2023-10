El alimento que la ciencia avala para reducir los dolores musculares tras realizar ejercicio físico

Las agujetas son, en más de una ocasión, irremediables a pesar de llevar a cabo distintas técnicas para tratar de aliviarlas, como son la hidratación y buena alimentación, como es el caso de incluir el tomate en la dieta. Pero, ¿por qué se producen horas después de realizar ejercicio físico intenso? Pues bien, se trata de pequeñas roturas de fibras derivadas del ejercicio físico, esto es, cuanta más intensidad se añada al entrenamiento, mayores serán estas roturas, lo que influirá en el dolor muscular de después. Normalmente a las 48 horas.

Lo cierto es que las molestias pueden llegar a durar dos días. Estas microrroturas, que se produce porque las fibras musculares no son lo bastante fuertes como para aguantar ese nivel de esfuerzo, provoca una pequeña reacción inflamatoria, que es responsable no solo del dolor, debido a que estimula las fibras nerviosas que lo generan, sino también de la rigidez característica de las agujetas.

En cualquier caso, si se lleva semanas o meses sin realizar ningún tipo de actividad física y justo se arranca el entrenamiento, acompañado de la misma carga y el mismo nivel que la última vez que se hizo algo de ejercicio, las molestias pueden prolongarse más tiempo. Sin embargo, si bien es cierto que no existen formas de prevenirlas, sí de reducir el dolor a través de ciertos alimentos.

El alimento ideal para reducir las agujetas según la ciencia

No cabe duda de que uno de los faltos mitos más populares en España es que para calmar las agujetas hay que beber un vaso de agua con azúcar, mientras que otros deportistas apuestan por tomar suplementos ricos en activos antioxidantes para evitar su aparición. En cualquier caso, la evidencia científica sugiere que no es una solución tal y como indica una revisión realizada por Cochrane Library y recogida por la OCU.

Un total de 1.089 personas participaron en estos ensayos que revelaron que "había una pequeña diferencia en los resultados a favor de los suplementos antioxidantes respecto a quienes tomaban placebo", por lo que se considera "irrelevante" su consumo. Justo en este sentido, los líquidos, en especial el agua, nos ayudan a reponer los hidratos que gastan nuestros músculos durante el ejercicio físico para poder prevenir la aparición de agujetas.

Ahora bien, a excepción de la hidratación, no existe ningún alimento que sea capaz de evitar la aparición de las agujetas. No obstante, según un estudio publicado por "National Library of Medicine", de Estados Unidos, que se realizó a una serie de atletas, concluyó que los arándanos pueden ser un buen alimento para reducir o evitar el dolor muscular. Un consumo moderado antes y después del entrenamiento puede ser beneficioso para prevenir las agujetas.

Sin embargo, como indica el doctor Francisco José Sarasa Oliván que pertenece a la Unidad de medicina del Deporte Quirón, no deja de ser "un dolor muscular acompañado de inflamación muscular cuyo nombre médico es mialgia diferida". Lo recomendable es adecuar la intensidad y aumentarla a medida que seamos constantes con el ejercicio físico. Solamente así, conseguiremos evitar un dolor agudo que puede hacer que interrumpamos la práctica deportiva durante unos días.

