Una entrenadora revela qué ejercicio es mejor para perder peso en mujeres: ¿cardio o fuerza?

Época dorada para el sector del fitness en España tras la pandemia. Solo el año pasado los gimnasios crecieron un 97%. Así lo reflejan los datos correspondiente al mes de septiembre de 20022 por el Barómetro Mensual FitnessKPI. Lo cierto es que en esta vuelta al deporte, las mujeres apuestan cada vez más por ganar masa muscular y perder peso gracias ejercicios de fuerza. Quedan atrás las largas horas de cario a base de bicicleta, elíptica o cinta para correr.

Pero llegados a este punto, la pregunta ahora es: ¿cuál es el entrenamiento más efectivo para adelgazar? Pues bien, para responder a esta cuestión, lo primero que hay que saber es que los entrenamientos de fuerza sirven para ganar masa muscular y perder grasa corporal, puesto que se incrementa el gasto calórico. Dicho de otro modo, se puede perder peso sin salir a correr. Así lo asegura Alberto Pérez, doctor en Educación Física y Deportiva en la Universidad de Alcalá en Madrid, en una entrevista a 20Minutos.

"El entrenamiento de fuerza realizado con regularidad, ha demostrado ser capaz de reducir los síntomas físicos: limita la acumulación de grasa y la inflamación, mejora el metabolismo de la glucosa, la sensibilidad y el dolor mamario o el estreñimiento, así como los síntomas psicológicos como la ansiedad y la depresión". Pero aún hay más beneficios porque existen estudios científicos que sugieren que este tipo de ejercicios producen un efecto analgésico, mejora la sensación de felicidad y protege la salud mental.

¿Qué es mejor cardio o pesas para bajar de peso?

Ale Llosa, directora y fundadora de KO Urban Detox Center, asegura que si lo que se busca es adelgazar por una cuestión de salud, lo aconsejable es la combinación de tres entrenamientos: cardio intenso, fuerza y flexibilidad, por ejemplo, a través de la práctica del yoga. "Cuando unimos esas tres cosas: agilidad, fuerza y calma, vamos a poder manejar mejor el estrés de la vida y por ende equilibrar el sistema nervioso, quitarnos mochilas de encima y por supuesto, si es que hay sobrepeso, también este".

Llosa, también creadora del método que entrena la felicidad, explica que, ese peso elevado tiene que ver con algo que no funciona bien internamente, hábitos que hay que cambiar. Es importante hacernos entender que "lo mejor es equilibrar cuerpo, mente y emociones para abordar el cambio de hábitos para que acompañen a un buen entrenamiento cuando se requiere una bajada de peso". Asimismo, también remarca que es fundamental que cada persona encuentre su lugar para trabajar la fuerza.

"El que tenga este miedo es porque no ha encontrado un lugar donde hacerlo sintiéndose cuidado y seguro, y porque no le han enseñado adecuadamente cómo y cuanto peso utilizar en sus ejercicios, ni cómo combinarlos", afirma. "Un lugar que te eduque, que te inspire para entender por qué haces lo que haces. Yo no entreno fuerza para sentirme guapa o fuerte, lo hago para tener una estructura sólida con la que poder moverme por la vida", concluye.

¿Cuál es el déficit calórico saludable para adelgazar?

Solo serán eficaces para poder conseguir una pérdida de peso de forma eficaz aquellas estrategias y ejercicios que supongan que haya un déficit calórico, es decir, que se gaste más energía de la que se consume, que es lo que favorece que se produzca la pérdida de peso.

Para llevarla a cabo de forma saludable, se recomienda no excederse en ese déficit calórico y que este sea de entre 300 y 500 calorías con respecto a tus necesidades. Es decir, en función de si te sobra mucho peso o quieres definir, optarás por una u otra. Es una condición fundamental para poder adelgazar.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.