El fruto que ayuda a mejorar la memoria y que protege la salud del corazón

Quizás no son uno de los frutos más típicos de la gastronomía de nuestro país, pero existen buenas razones para incorporar los arándanos en nuestra dieta de manera diaria. Y es que un nuevo estudio elaborado por el King's College de Londres (Reino Unido) ha concluido que una dosis al día de esta fruta azul puede potenciar el funcionamiento de nuestro cerebro, reducir la tensión arterial y contribuir a una mejor salud cardiovascular.

Mejores resultados en memoria, cambio de tareas...

Según publican sus autores en el medio especializado American Journal of Clinical Nutrition, estos son los resultados de un ensayo aleatorizado y de doble ciego controlado con placebo, en el que se proveyó a los participantes diariamente con una bebida elaborada a partir de 26 gramos de arándanos secados por congelación.

Mediante una serie de pruebas posteriores, los investigadores evaluaron parámetros como la función ejecutiva, la memoria a corto plazo y los tiempos de reacción, en lo relativo al funcionamiento del cerebro, y la presión sistólica o la función de los vasos sanguíneos en el departamento cardiovascular.

Esta experiencia arrojó que los participantes que habían recibido los arándanos obtenían mejores resultados a la hora de recordar inmediatamente listas de palabras, y mostraban una mayor precisión en el cambio de tareas que los controles a los que se les había proporcionado el placebo.

Los beneficios de los polifenoles

En parte, los investigadores teorizan que estos beneficios podrían explicarse por el contenido de los arándanos en una serie de sustancias llamadas polifenoles, categoría a la que pertenecen los pigmentos que les dan su característico color azulado. Los polifenoles están también muy presentes en otros frutos, especialmente de color rojo, azul o púrpura (por ejemplo, el tomate o las uvas).

De hecho, estos beneficios coinciden con los observados en otros alimentos con alto contenido en polifenoles. Por ello, parece una buena idea tratar de añadir una pizca de colores a nuestra dieta diaria de cara a preservar nuestra salud a medida que envejecemos.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Eleanor Wood, Sabine Hein , Robin Mesnage, Lynne Bell, Claire Williams, Ana Rodriguez-Mateos. Wild blueberry (poly)phenols can improve vascular function and cognitive performance in healthy older individuals: a double-blind randomized controlled trial. American Journal of Clinical Nutrition (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.03.017.