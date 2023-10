Estos son los alimentos que no pueden faltar en tu dieta si se te cae el pelo en exceso este otoño

La caída del cabello en esta época del año, recién iniciado el otoño en España, coincide con la renovación capilar, esto es, pasados unos meses desde que el pelo muere, lo que suele suceder en primavera, se ve directamente reflejado en el peine. Este proceso se alarga durante varias semanas, por lo que el cabello se desprende y la raíz despierta, dicho de otro modo, empieza a producir nuevos pelitos.

Dicho de otro modo, para quienes les preocupe esta cuestión, se trata pues de un proceso natural que no se puede evitar, si no dejar que la naturaleza siga su curso. Ahora bien, aunque no se puede prevenir que la melena se renueve más durante el otoño, lo que sí se puede hacer es evitar que la caída sea excesiva, gracias a una buena alimentación, rica en pescados y maricos con activos como el Omega 3. Una dieta desequilibrada y poco saludable puede generar carencias nutricionales, principalmente de vitaminas y minerales, por lo que resulta esencial adoptar hábitos alimenticios que fortalezcan la salud capilar que contenga los nutrientes necesarios.

Como indican desde el Instituto Médico Dermatológico, el cabello "necesita proteínas, vitaminas A, B y C y minerales como el hierro, el zinc o el manganeso, entre otros nutrientes". Una gran parte de estos elementos llegan a los folículos pilosos a través de la alimentación y su privación se traduce "en un cabello débil y fino". Por lo tanto, llegados a este punto, conviene saber qué tipo de productos o suplementos naturales se deben adquirir para fortalecer el pelo.

¿Qué alimentos comer para detener la caída del cabello?

Una dieta basada en el consumo diario de frutas y verduras, además de la ingesta de legumbres, frutos secos y pescado es clave para otorgar el brillo y la intensidad adecuada a nuestro cabello. Así, hay que limitar la ingesta de azúcares, alcohol o productos procesados y ultraprocesados. Como indica la doctora Rita Rodrigues, miembro de la Unidad de Tricología y Trasplante Capilar del Grupo Pedro Jaén, en una entrevista a ABC, una de las vitaminas más importantes para la salud capilar es la biotina, que se encuentra en alimentos como los huevos, la soja, los cereales integrales, las nueces, el aguacate o la coliflor.

Por otro lado, las vitaminas del grupo B son esenciales para el cuidado de la piel y del cabello y pueden adquirirse mediante el consumo de sardinas, anchoas, avena, zanahoria, atún, pollo o lentejas. Asimismo, el consumo de pescado azul, como el salmón, es esencial para obtener la cantidad suficiente de omega 3 y para no padecer carencia de minerales la doctora Rodrigues recomienda el consumo de alimentos ricos en hierro, como los frutos secos o las semillas.

Vitaminas para fortalecer el cabello

Vitamina C: Un antioxidante presente en la mayoría de frutas y verduras que interviene en el metabolismo celular y facilita la absorción de hierro, un mineral necesario para el crecimiento del cabello; ayudando a prevenir su rotura.

Un antioxidante presente en la mayoría de frutas y verduras que interviene en el metabolismo celular y facilita la absorción de hierro, un mineral necesario para el crecimiento del cabello; ayudando a prevenir su rotura. Vitamina E: Se encuentra en aceites vegetales y frutos secos como nueces, almendras y avellanas que ayuda a combatir los efectos del estrés oxidativo en la melena.

Se encuentra en aceites vegetales y frutos secos como nueces, almendras y avellanas que ayuda a combatir los efectos del estrés oxidativo en la melena. Vitamina A: Útil para mejorar la textura del pelo y evitar que éste se vuelva quebradizo.

Útil para mejorar la textura del pelo y evitar que éste se vuelva quebradizo. Vitamina D: nuestro cuerpo sintetiza de forma natural tras la exposición solar, ayuda al organismo a la absorción del calcio y también está implicada en la caída del cabello, especialmente en los casos de alopecia areata y alopecia androgénica.

¿Qué alimentos contienen biotina para el cabello?

Según el National Institutes of Health la cantidad es proporcional a la edad de una persona. Para adultos mayores de 19 años se recomiendan 30 microgramos de biotina por día, 35 gramos si se trata de mujer en época de lactancia. Y, lo mejor es que esta vitamina se puede conseguir de forma fácil con una serie de alimentos, que, seguro, podemos incluir en nuestra dieta.

Huevo

​Muchos pescados como el salmón son ricos en biotina. De hecho, este último destaca por ser fuente de ácidos grasos, zinc -complejo vitamínico que ayuda a evitar la caída del cabello- y biotina.

son ricos en biotina. De hecho, este último destaca por ser fuente de ácidos grasos, zinc -complejo vitamínico que ayuda a evitar la caída del cabello- y biotina. Nueces . Los frutos secos son ricos en biotina, pero, el que más destaca es la nuez, ya que aporta Omega 3 y biotina para mantener saludable nuestro cabello y la piel.



. Los frutos secos son ricos en biotina, pero, el que más destaca es la nuez, ya que aporta Omega 3 y biotina para mantener saludable nuestro cabello y la piel. El hígado de pollo, por ejemplo, tiene mucha cantidad de esta vitamina. También incluye una gran cantidad de proteínas junto con ácido fólico que ayuda a fortalecer los músculos del cuerpo.



