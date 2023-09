Esto es la tajante opinión de la farmacéutica Boticaria García acerca de si funcionan los champús anticaída

Este sábado, 23 de septiembre, llega el otoño a España, lo que se ve reflejado no solo en el cambio de temperaturas, sino también en la caída del cabello. Pero, ¿por qué se nos cae más el pelo en esta época del año? La respuesta es muy sencilla. Lo primero que hay que saber es que lo normal es que nos caigan alrededor de unos cien pelos a diario aunque, en cualquier caso, depende de la densidad capilar de cada uno.

No en vano, existen determinadas épocas del año en las que la renovación capilar se acelera y el número que en principio se considera normal, de repente, se eleva. Esto coincide con finales de verano y principios de otoño, lo que tiene todo el sentido, puesto que es en primavera cuando el pelo comienza su proceso de renovación. Esta etapa se alarga durante varias semanas y una vez que se desprende, la raíz despierta y empiezan a salir nuevos pelitos.

Justo en este sentido, Marian Garcia, doctora en Farmacia y conocida en redes sociales como Boticaria Garcia, aclara que "aunque notemos la caída del cabello en septiembre y octubre, el pelo lleva cayéndose desde junio, que es cuando ha dejado de alimentarse". Y es en este punto cuando comienzan las búsquedas incansables por frenar la caída. He aquí el quid de la cuestión. ¿Realmente funcionan los champús anticaída? La respuesta de una especialista en la materia, cuanto menos, sorprende.

"Los champús anticaída no sirven para nada"

Boticaria García, licenciada no solo en Farmacia sino también en Nutrición y Dietética, lo tiene claro. "Los champús anticaída no sirven para nada". Así lo ha afirmado esta profesional de la salud en el programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3, aunque ya lo ha explicado en televisión en más de una ocasión. "Estos productos no pasan de las capas más profundas de la dermis. Y es que, desde la superficie hasta el folículo capilar hay muchas capas que el champú no puede atravesar".

Sin embargo, para fortuna de quienes les preocupa su densidad capilar, sí que existe un producto que funciona y que puede venir bien si hay una pérdida masiva del cabello: "el Minoxidil sí funciona porque está pensado para atravesar las capas y llegar al cuero cabelludo. "Eso sí, para que funcione hay que echárselo de manera constante".

Para entender mejor porque sucede esto, "el formato en espray, sirve para ensanchar los capilares y el pelo obtiene más nutrientes". Para quien no conozca este producto farmacéutico, el Minoxidil es un medicamento sin receta que se usa como tratamiento para la caída del cabello, y no como cura, en forma líquida previsto para la aplicación directa sobre el cuero cabelludo.

¿Qué vitaminas son las mejores para frenar la caída del cabello?



Las vitaminas C y E, presente en gran cantidad de alimentos naturales como frutas y verduras, son algunos de los nutrientes más eficaces contra la caída del pelo, aportando fuerza, flexibilidad y sirviendo de barrera contra los radicales libres que debilitan la melena.

La vitamina C estimula la producción de colágeno, un componente esencial para mantener el cabello fuerte y flexible. Puedes encontrar vitamina C en frutas como naranjas, fresas, kiwis o en suplementos si necesitas un plus.

La vitamina E es un aliado para combatir el daño causado por los radicales libres, además de ser conocida por mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo y, en consecuencia, promover un ambiente propicio para el crecimiento del cabello.

Las vitaminas del complejo B , como biotina (B7) y ácido fólico (B9), son esenciales para mantener un cabello saludable y combatir la caída. La biotina es especialmente conocida por mejorar la elasticidad del cabello y fortalecerlo desde la raíz.

La vitamina D ayuda en la creación de folículos capilares, lo que significa que es esencial para el crecimiento del cabello. ¡Así que saca tus gafas de sol y disfruta de un día soleado! No obstante, en épocas en las que por alguna razón se dificulte esta exposición, recuerda que puedes recurrir a suplementos vitamínicos, siempre consultando a un profesional de la salud antes de comenzar a tomarlos.

