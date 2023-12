Los avances más recientes en la investigación de la vacuna para el VIH

Hasta sus fases finales, la infección por VIH no presenta síntomas, por lo que una persona puede estar infectada y no saberlo. Uno de los objetivos para acabar con la infección por el VIH como problema de salud pública es aumentar el número de diagnosticados y, por tanto, el número de pacientes que reciben tratamiento. Según el Ministerio de Sanidad y un estudio realizado junto con el Instituto de Salud Carlos III, se estima que la cifra de personas con VIH no diagnosticadas en España se ha reducido casi a la mitad en los últimos cuatro años.

Un diagnóstico precoz de la infección por VIH es vital a la hora de comenzar con el tratamiento antirretroviral, que mejora su calidad de vida y también frena la cadena de transmisión. El objetivo de la ONU para 2030 es que el 95% de las personas infectadas sean diagnosticadas, de ellas, que el 95% sean tratadas y, de estas, que el 95% tengan la carga viral suprimida. Uno de los objetivos científicos desde hace bastante tiempo es conseguir una vacuna efectiva.

VIH: qué es

Prueba de VIH. Getty Images/iStockphoto

VIH son las siglas por las que se conoce al virus de inmunodeficiencia humana, que es un virus que ataca al sistema inmunitario del cuerpo destruyendo las células CD4, un tipo de glóbulo blanco que combate las infecciones. Sin estas células, es más difícil que el cuerpo pueda defenderse contra infecciones y algunos tipos de cáncer.

Sin tratamiento, el VIH puede destruir el sistema inmune y convertirse en sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la etapa final. Aunque en ocasiones se confunden o se emplean como sinónimos, esto no es correcto, el sida es la fase más avanzada de la infección por VIH y no todo el mundo la desarrolla. Con tratamiento, el sistema inmunitario se puede recuperar.

La investigación de la vacuna del VIH

Recreación del virus del VIH. Violeta Kovacsics | CSIC

La obtención de una vacuna eficaz es un objetivo científico desde hace años, pero los resultados no están siendo tan positivos como se esperaba. De momento, aunque los esfuerzos han sido muchos, no existe una vacuna efectiva para el VIH. De hecho, en enero de 2023, se canceló el estudio de vacunas contra el VIH ‘Mosaico’, un ensayo clínico en fase 3 comenzado en 2019, porque a pesar de que el régimen de vacunación resultaba seguro, después de que una evaluación independiente no se encontraron pruebas de que fuera efectivo, reduciendo el riesgo de infección.

Hay investigaciones en curso en las que se trabaja en la posibilidad de crear una vacuna terapéutica, con la que mejorar la respuesta inmunitaria del cuerpo a ese virus en una persona seropositiva; otra línea de trabajo es conseguir una vacuna preventiva, que se administraría en las personas que no tienen la infección para prevenirla en el futuro. Ninguna de esas líneas de trabajo ha dado los resultados esperados.

La cancelación del proyecto ‘Mosaico’ ponía de manifiesto la necesidad de probar nuevos enfoques, algo con lo que la comunidad científica se mostraba conforme, por ejemplo, centrando sus esfuerzos en los anticuerpos ampliamente neutralizantes o en ayudar al sistema inmune para fomentar el desarrollo de células B especializadas para después producir anticuerpos específicos y eficaces. Así las cosas, sigue habiendo esperanza, pues también de los fracasos se aprende y todavía hay opciones que estudiar.

Las opciones de tratamiento y los medicamentos para tratar el VIH han mejorado mucho con el tiempo, pero una vacuna preventiva sería una forma mucho más eficaz para acabar con las nuevas infecciones por VIH. De momento, la mejor prevención es el uso adecuado de condones y la profilaxis preexposición (PrEP), una vez que se diagnostica la enfermedad, la terapia antirretroviral es la mejor opción.

Qué es la terapia antirretroviral

Un diagnóstico temprano es clave en el tratamiento por VIH. ARCHIVO

Los medicamentos para el VIH pueden tener efectos secundarios y ser complicados de obtener en algunos países, además se puede desarrollar resistencia a algunos de ellos y tener que cambiarlos, pero de momento han sido el tratamiento más efectivo para mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como para reducir la carga viral y, con ella, la posibilidad de contagio.

La terapia antirretroviral (o TAR) está compuesta por una combinación de medicamentos que hay que tomar todos los días. Algunos de estos medicamentos bloquean o cambien las enzimas que el VIH usa para hacer copias de sí mismo, lo que evita que se reproduzca, otros medicamentos interfieren con su capacidad para infectar las células CD4. También se pueden emplear potenciadores farmacocinéticos, que aumentan la eficacia de otro medicamento.

Es importante seguir las instrucciones del profesional sanitario responsable, así como trabajar mano a mano para diseñar el mejor tratamiento, porque algunos medicamentos pueden causar efectos secundarios. De momento y hasta que los estudios para el desarrollo de vacunas sean eficaces, el mejor tratamiento es la prevención.

Referencias

National Library of Medicine. (s. f.-f). Medicinas para el VIH. https://medlineplus.gov/spanish/hivmedicines.html

¿Qué es una vacuna preventiva contra el VIH? | NIH. (s. f.). https://hivinfo.nih.gov/es/understanding-hiv/fact-sheets/que-es-una-vacuna-preventiva-contra-el-vih

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.