La amenaza de las superbacterias: cada año mueren en España más de 20.000 personas por infecciones resistentes a tratamiento

La Organización Mundial de la Salud lleva años advirtiendo: las superbacterias son una de las grandes amenazas para la salud pública mundial. Países como España ya notan su impacto: según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, al terminar este año habrán fallecido por esta causa más de 23.000 personas por infecciones resistentes a los antibióticos.

El término coloquial 'superbacterias' se refiere a las cepas de ciertas vacunas corrientes que han desarrollado resistencia al tratamiento con los antibióticos más empleados para combatirlas. En muchos casos, se trata de enfermedades que un día fueron graves, pero que desde hace algunas décadas se consideraban de fácil control; por ello, este nuevo cambio amenaza con convertirlas de nuevo en un problema sanitario de primer orden.

Más de 150.000 infecciones en España

Algunas estimaciones, como la publicada en la revista médica The Lancet en el año 2022, sitúan las muertes por esta causa por encima del millón anual en todo el mundo, más que las que se producen por causas como el SIDA o la malaria.

Los resultados del nuevo estudio SEIMC-BMR 2023, presentado en la jornada Lucha contra la resistencia: perspectivas institucionales, profesionales y de los pacientes celebrada en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid van en esta línea. Según el documento en 2023 habrá más de 150.000 infecciones de esta clase en España, con cerca de 23.300 muertes debidas principalmente a neumonías e infecciones urinarias.

Los autores del trabajo destacan la consistencia de los resultados con los obtenidos en las ediciones anteriores (de 2018 y 2019). El cálculo se efectúa en base a la información obtenida de 130 hospitales españoles, lo que supone un total del 40% de las camas de hospital de nuestro país.

Las infecciones resistentes, más comunes en hospitales

La resistencia de los patógenos ante los agentes antimicrobianos se produce de manera natural. A medida que las diversas cepas van estando expuestas a los antibióticos (a través de los pacientes que son tratados con ellos, o a través de agentes desinfectantes en diversas superficies) van sobreviviendo las bacterias con la capacidad de resistir a ellos; al reproducirse, legan esa capacidad a toda su descendencia.

Este proceso, amplificado por el uso excesivo e indebido de antibióticos (por ello se consideran medicamentos que sólo deben ser usados bajo prescripción médica) ha facilitado que algunos de los lugares en los que las cepas resistentes están más presentes sean precisamente los ambientes clínicos y hospitalarios. Allí, las infecciones afectan además a personas especialmente vulnerables, con lo que la letalidad es mayor.

Por todo ello, los expertos llaman a reducir en la medida de lo posible el uso de antibióticos tanto en la salud animal como en la salud humana (algo incluido por ejemplo en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2022-2024, vigente en España) y a una mayor concienciación de la verdadera magnitud del problema. Mientras los científicos trabajan en nuevos métodos más eficaces para combatir las infecciones, es importante recordar que sólo haciendo un uso responsable de los medicamentos podemos garantizar la mayor seguridad para nuestra salud.

